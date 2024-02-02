الأمريكي بكام النهاردة؟ طوفان فى الأخضر ارتفاع أسعار الدولار اليوم في السوق السوداء مع تحديث السعر في البنوك

عملة الدولار من العملات المهمة التي لها صدى ويهتم بها العديد من المواطنين الموجودين في مصر لا سيما التجار وكبار المستوردين الذين يحتاجون إلى عملة الدولار بشكل متكرر، ونجد أن أسعار الدولار في السوق الموازية قد اقتربت من حاجز ال 70 جنيها، وقد شهد الدولار ارتفاعات متكررة ومتتالية في مصر خلال الساعات القليلة الماضية ونجد أن هذا يرجع إلى عدة أسباب من أبرزها زيادة الطلب على العملة مع قلة المعروض منها، بالإضافة إلى المضاربات الموجودة في أسواق العملات ولأننا نعلم جيدا بأن هناك قدرا كبيرا من القراء لديهم اهتمام بأسعار الدولار، قد جئنا لكم بتحديث أسعار الدولار اليوم الجمعة ٢ فبراير في السوق السوداء والبنوك المصرية تابعونا للتفاصيل.

سعر الدولار في السوق السوداء مقابل الجنيه

قائمة بتحديث أسعار الدولار في السوق الموازي اليوم الجمعة ٢ فبراير:

1 دولار أمريكي بلغ نحو 67.5 جنيه.

5 دولار أمريكي بلغ نحو 337.6 جنيه.

10 دولار أمريكي بلغ نحو 675.2 جنيه.

25 دولار أمريكي بلغ نحو 1,688.0 جنيه .

50 دولار أمريكي بلغ نحو 3,376.0 جنيه.

100 دولار أمريكي بلغ نحو 6,752.0 جنيه.

500 دولار أمريكي بلغ نحو 33,760.0 جنيه.

1000 دولار أمريكي بلغ نحو 67,520.0 جنيه.

5000 دولار أمريكي بلغ نحو 337,600.0 جنيه.

10000 دولار أمريكي بلغ نحو 675,200.0 جنيه.

سعر الدولار في كافة البنوك المصرية

في هذه الفقرة سوف نتعرف معا على أسعار الدولار في البنوك الرسمية وهذا السعر المتداول في البنوك: