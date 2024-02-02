شحن كوينز اي فوتبول نونيز 102 جديد ببلاش تحديث اي فوتبول 2024 موبايل شحنات الخميس جنان وببلاش كمان وهدايا كتير

بكج عقود الترشيح الذي تم نزوله اليوم يعد واحد من اقوي البكجات المميزة يوجد به اللاعب Camavinga و nuniz و dani vivian وكذلك الحارس، وفي الفقرة القادمة سوف نشرح لكم اللاعبين في بكج عقود الترشيح وأيهما افضل وما يميز كل لاعب عن الأخر واستعراض افضل اللاعبين في بكج عقود الترشيح الجديد 2024.

اللاعب D.Nunes

يتميز اللاعب بأسلوب لعب يعد اقوي أسلوب لعب في المهاجمين يسمي Goal poacher ذلك الأسلوب الذي يجعل اللاعب مسيطر علي هدف الخصم بالتركيز عليه منتظراً الكرة في اي لحظه للاستلام والتسجيل.

قوة هجوم اللاعب 90 والسرعة 88

يتميز اللاعب Stamina 90 اي قدرة تحمل للعب مباراة كاملة من أول دقيقة حتي اخر دقيقة

يتميز اللاعب بفينيش 87 أمام المرمي لتسجيل الأهداف الصعبة

اللاعب Camavinga

هذا ألاعب الذي يعد انفجار لبكج عقود الترشيح.

اقوي تمركز للاعب هو CMF لان اللاعب قدراته متوازنة وقوية

يتميز اللاعب بهجوم قوي ولكن فينيش ضعيف أمام المرمي

لدية قدرة خرافية علي قطع الكره من الخصم

قدراته الدفاعية مميزة ومتوازنة

لدية قوة انفجارية في الهجوم علي المرمي

لدية لمسة قصيرة احترافية والتمريرات القصيرة

يتميز اللاعب بسرعة متقدمة وتحكم في الكرة مرتفع

اللاعب M. Daramy

يتميز هذا اللاعب بسرعة جنونية Speed 94 و Acceleration 95 اي أنه يعد صاروخ متحرك في الملعب

لدية قدرة Kicking power في تسجيل الأهداف والفاولات

لدية القدرة علي التحكم في الكرة بمهارة حتي النهاية

قدرة التحمل متوسطة يستطلع استكمال حتي الدقيقة 80 لعب مستمر

وكان هذا تحديث بكج عقود الترشيح الجديد في نسخة عام 2024 منتظرين العديد من التحديثات الضخمة في الفترة القادمة.