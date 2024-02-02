شحن كوينز اي فوتبول نونيز 102 جديد ببلاش تحديث اي فوتبول 2024 موبايل شحنات الخميس جنان وببلاش كمان وهدايا كتير

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بكج عقود الترشيح الذي تم نزوله اليوم يعد واحد من اقوي البكجات المميزة يوجد به اللاعب Camavinga و nuniz و dani vivian وكذلك الحارس، وفي الفقرة القادمة سوف نشرح لكم اللاعبين في بكج عقود الترشيح وأيهما افضل وما يميز كل لاعب عن الأخر واستعراض افضل اللاعبين في بكج عقود الترشيح الجديد 2024.
اللاعب D.Nunes
- يتميز اللاعب بأسلوب لعب يعد اقوي أسلوب لعب في المهاجمين يسمي Goal poacher ذلك الأسلوب الذي يجعل اللاعب مسيطر علي هدف الخصم بالتركيز عليه منتظراً الكرة في اي لحظه للاستلام والتسجيل.
- قوة هجوم اللاعب 90 والسرعة 88
- يتميز اللاعب Stamina 90 اي قدرة تحمل للعب مباراة كاملة من أول دقيقة حتي اخر دقيقة
- يتميز اللاعب بفينيش 87 أمام المرمي لتسجيل الأهداف الصعبة
اللاعب Camavinga
هذا ألاعب الذي يعد انفجار لبكج عقود الترشيح.
- اقوي تمركز للاعب هو CMF لان اللاعب قدراته متوازنة وقوية
- يتميز اللاعب بهجوم قوي ولكن فينيش ضعيف أمام المرمي
- لدية قدرة خرافية علي قطع الكره من الخصم
- قدراته الدفاعية مميزة ومتوازنة
- لدية قوة انفجارية في الهجوم علي المرمي
- لدية لمسة قصيرة احترافية والتمريرات القصيرة
- يتميز اللاعب بسرعة متقدمة وتحكم في الكرة مرتفع
اللاعب M. Daramy
- يتميز هذا اللاعب بسرعة جنونية Speed 94 و Acceleration 95 اي أنه يعد صاروخ متحرك في الملعب
- لدية قدرة Kicking power في تسجيل الأهداف والفاولات
- لدية القدرة علي التحكم في الكرة بمهارة حتي النهاية
- قدرة التحمل متوسطة يستطلع استكمال حتي الدقيقة 80 لعب مستمر
وكان هذا تحديث بكج عقود الترشيح الجديد في نسخة عام 2024 منتظرين العديد من التحديثات الضخمة في الفترة القادمة.