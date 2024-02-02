صدمة كبيرة لأصحاب المعاشات.. وقف المعاش رسميا لهؤلاء الفئات وفقا لقانون المعاشات الجديد 2024.. معاشك ضاع خلاص

الحكومة المصرية قررت وقف صرف المعاشات لجزء من فئات المجتمع؛ وذلك وفقاً لقانون التأمينات الجديد لعام 2024، والذي سوف يتم العمل به في عام 2024 لذلك عليك أن تتأكد أنك لست منهم، لكن ما هي الفئات التي سوف يتوقف صرف المعاش لها؛ ويمكنك التأكد من موقع وزارة التأمينات أو مكاتب البريد.

وقف المعاش رسميا لهؤلاء الفئات وفقا لقانون المعاشات الجديد 2024

قامت وزارة التأمينات بجمهورية مصر العربية بالإعلان عن بعض الفئات التي سوف يتوقف صرف المعاش لهم في بداية العام الجديد وهم كالتالي:

سوف يتم قطع المعاش عن الطالب الذي حصل على مؤهل عالي ووصل عمره إلى 26 والتحق بعمل.

سيتم وقف صرف المعاش عن الطالب الذي وصل عمره 24 عام وكان صاحب مؤهل متوسط.

سينقطع صرف المعاش إذا كان صاحب المعاش قد توفي.

سوف يتم وقف المعاش للأبنة إذا تزوجت.

سيتم وقف صرف المعاش عن الزوجة إذا تزوجت.

المنح التي تقوم وزارة التأمينات بصرفها

قدمت وزارة التأمينات في جمهورية مصر العربية منح مادية تساعد أخت المتوفى أو ابنة المتوفي، وذلك بسبب قطع المعاش عنهم لزواجهما، وتقدر تلك المنحة المادية بحد أدنى خمسمائة جنية ويمكن أن تزيد، كما يمكن صرفها مرة واحدة في العمر، وذلك خلال أول خمس سنوات من الزواج فقط ويمكن صرفها من خلال تقديم قسيمة زواج الابنة أو الأخت.

الأماكن التي يمكنك من خلالها صرف المعاشات

لقد سهلت وزارة التأمينات إمكانية صرف المعاشات للمواطنين تسهيلاً عليهم؛ فيمكنك صرف المعاشات من عدة أماكن مثل: