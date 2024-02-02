رجع نزل تاني.. هبوط غير متوقع في أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 فبراير بعد قرار البنك المركزي بزيادة سعر الفائدة

كان هناك ترقب شديد لمعرفة أسعار الذهب بالتزامن مع اجتماع البنك المركزي المصري لإقرار أسعار الفائدة سواء كان بالثبات أو الزيادة، ذلك الاجتماع الذي قد تم أمس ووسط حالة من الاضطرابات والتغيرات في الأسعار نجد أنه على عكس التوقعات قد انخفضت أسعار الذهب اليوم الجمعة 2 فبراير، وقد جاء هذا بعد قرار البنك المركزي مباشرة بالإضافة إلى وجود استقرار في أسعار الذهب بالنسبة للأوقية العالمية، لنجد أن سعر العيار الذهب الأكثر انتشارا 21 قد انخفض إلى 3950 بعد أن كان يسجل 4500 بمقدار 100 جنيه وفي هذا الموضوع سوف نذكر لكم آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم.

أسعار الذهب اليوم

في هذه الفقرة نتعرف معا على آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم الجمعة 2 فبراير وهذا بعد قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بنسبة 2% إليكم آخر تحديث لأسعار الذهب:

قيمة عيار ٢٤ يسجل 4514 جنيها.

قيمة عيار ٢١ يسجل 3950 جنيها.

قيمة عيار ١٨ يسجل 3386 جنيها.

قيمة عيار ١٤ يسجل 2533 جنيها.

قيمة الجنيه الذهب 31600 جنيه بانخفاض قدره 10000 جنيه.

سعر الذهب اليوم بالمصنعية

على جانب آخر بالنسبة لقيم الذهب متضمن المصنعية فنجد أن مصنعيه الذهب بالإضافة إلى الدمغة والضريبة تختلف حسب الصائغ من محافظة لأخرى وحسب نوع العيار، ولكن بالنسبة للسبائك فنجد أنها تعامل معاملة المشغولات الذهبية عندما تزن 100 جرام، وتبدأ المصنعية لها من قيمه 35 جنيها، بينما بالنسبة للأعيرة، مصنعيه عيار الذهب تبدأ من مبلغ 80 جنيها وتصل إلى مبلغ 150 جنيها وهي بنسبة 7% من قيمة السعر المجرد لكل جرام.