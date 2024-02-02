spa.gov.iq مظلتي.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وجبة سابعة 2024 رابط وزارة العمل جميع المحافظات

أصبحت الوجبة السابعة حديث الساعة في الشارع العراقي، بعد أن قرب الإعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، إضافة إلى أن برنامج الرعاية الاجتماعية هو من أهم البرامج الداعمة لشريحة كبيرة من المواطنين المنطبق عليهم شروط وضوابط الحصول على هذه المنحة التي وفرتها الوزارة، إضافة إلى إمكانية القيام بإستخراج الكشوفات المعنية بالرعاية، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

خطوات استخراج كشوفات الرعاية الاجتماعية وجبة سابعة

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استخراج كشوفات اسماء المشمولين في الوجبة السابعة من الرعاية الاجتماعية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الرسمية.

ادخال اسم اسم المستخدم ورقم السر.

الضغط على أيقونة “تسجيل الدخول”.

ليتم اختيار الوجبة التي ترغب فيها.

إدخال بيانات المستفيد المتقدم.

الضغط على زر “بحث”.

لتتمكن من تنزيلها في النهاية بكل سهولة.

وثائق التقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق

جاءت أهم المستندات من أجل التقديم على برنامج الرعاية الاجتماعية في دولة العراق، كما على النحو الأتي:-