مفاجأة غير متوقعة في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 2-2-2024

شهد سعر الدولار في الفترة الأخيرة مقابل الجنيه المصري حالة من الثبات في السعر في جميع البنوك، وذلك طبقًا للتحديثات الأخيرة المرتبطة بأسعار العملات في مختلف البنوك المصرية، أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري شغلت أذهان معظم المصريين بعد قرارات البنك المركزي ليلة البارحة برفع الفائدة، وسوف نقوم بتوضيح أسعار الدولار يوم الجمعة مقابل الجنيه المصري خلال السطور التالية.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مختلف البنوك

شهد سعر الدولار في الفترة الأخيرة مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار في السعر، وسعر الدولار مقابل الجنيه المصري سيكون على النحو التالي:

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي في حالة الشراء 30.83 جنيه، أما في حالة البيع 30.96 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه المصري حوالي 30.85 جنيه في حالة البيع، وأما في حالة الشراء فقد وصل 30.75 جنيه.

سعر الدولار في بنك مصر

سجل الدولار في بنك مصر مقابل الجنيه المصري نحو 30.85 في حالة البيع، وسجل نحو 30.75 جنيه في حالة الشراء.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي

وصل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي مقابل الجنيه المصري نحو 30.95 جنيه في حالة البيع وأيضًا سجل نحو 30.90 جنيه في حالة الشراء.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي

سجل سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي مقابل الجنيه المصري نحو 30.95 جنيه في حالة البيع، وأيضًا سجل 30.85 جنيه في حاله الشراء.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

سجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي مقابل الجنيه المصري نحو 30.95 جنيه في حالة البيع، وقد وصل أيضًا في حالة الشراء 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

وصل سعر الدولار في بنك فيصل الاسلامي مقابل الجنيه المصري في حالة البيع 30.95 جنيه، وفي حالة الشراء سجل نحو 30.85 جنيه.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وصل سعر الدولار في بنك الإسكندرية مقابل الجنيه المصري في حالة الشراء نحو 30.85 جنيه، وسجل نحو 30.95 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

وصل سعر الدولار في البنك التجاري الدولي مقابل الجنيه المصري في حالة البيع سجل نحو 30.95 جنيه، وفي حالة الشراء سجل 30.85 جنيه.