نتائج امتحانات الدور الأول العراق 2024 epedu.gov.iq رابط موقع وزارة التربية الابتدائية والاعدادية والمتوسطة عموم المحافظات

أصبحت نتائج امتحانات الدور الاول في العراق، من أكثر الأمور التي تُشغل بال العديد من الطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية ما بين الابتدائية والإعدادية والمتوسطة الدور الأول، حتى أن هذه النتائج تمثل اهمية كبيرة للعديد من الطلبة، ويمكن استخراجها عبر موقع وزارة التربية العراقية، وكذلك موقع نتائجنا التي أطلقته الوزارة أمام جميع المتقدمين في مختلف المحافظات.

متى اعلان نتائج امتحانات الدور الاول 2024 العراق

أوضحت وزارة التربية العراقية، أن امتحانات الدور الأول بدأت من يوم 25 شهر يناير 2024 إلى يوم 31 من شهر يناير 2024، على أن استمرت هذه الإمتحانات لمدة 7 أيام متتالية، ليتم بعدها إجراء عمليات التصحيح والمراجعة المستمرة لجميع أوراق الإمتحانات في كل محافظات العراق، بما يسمح لجميع الطلبة والطالبات في معرفة الدرجات الخاصة بهم لكل مادة.

خطوات استخراج نتائج امتحانات الدور الأول

هناك بعض الخطوات ليسهل القيام بإستخراج نتائج امتحانات الدور الأول في العراق، وفقًا لما يلي:-