“فرصة مش هتكرر” بعائد 27% سنوياً تعرف على مميزات شهادات البنك الأهلي المصري 2024

شهادات البنك الأهلي المصري 2024، تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن شهادات البنك الأهلي المصري التي تعد من أهم الأمور التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين والتي أعلن عنها البنك الأهلي في بداية عام 2024، بعائد سنوي يصل إلى 27% سنوياً و 23.5% شهرياً، حيث يسعى البنك الأهلي أن يقدم عدد من الشهادات التي تتلائم مع ظروف المواطنين خاصة في ظل الظروف الاقتصادية السيئة التي ير بها عدد كبير من المواطنين خلال الآونة الأخيرة…….

شهادات البنك الأهلي المصري 2024

وتتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن شهادات البنك الأهلي المصري 2024، والتي أعلن عنها عدد من البنوك المصرية، والذي يصل عائدها حوالي 27% سنوياً، كما يمكن للعميل أن يحصل على عائد شهري بقيمة 23% من ثمن الشهادة الادخارية، ففي حالة أن المواطن قام بشراء شهادة إدخار بقيمة 100000 جنيه سوف يحصل على عائد سنوي بقيمة 27% أي 27 ألف جنيه، وبهذا سوف يصبح رصيده في الوديعة 127 ألف جنيه، وفي حالة أن العميل قرر الحصول على عائد شهادة الإدخار شهرياً سوف يكون العائد 23% وفي هذه الحالة يقوم بصرف عائد شهري بقيمة 1958 شهرياً، ويتم صرف المبلغ على مدار 12 شهر .

تفاصيل الشهادة البلاتينية السنوية

مدة الشهادة هو عام واحد فقط.

الحد الأدنى لشراء الشهادة هو 1000 جنيه ومضاعفتها.

العائد السنوي للشهادة 27% سنوياً و 23% شهرياً.

تفاصيل الشهادة البلاتينية 3 سنوات

مدة الشراء هي 3 سنوات.

الحد الأدنى للشراء 1000 جنيه مصري بمضاعفاته.

عائد الشهادة سنوياً 19% .,

تفاصيل الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج