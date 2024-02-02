لينك بوابه الوظائف الحكوميه 2024 عبر jobs.caoa.gov.eg .. اطمن لسه باب التسجيل مفتوح ومسابقات جديدة بهذه التخصصات

خريجي الجامعات يبحثون الآن عن رابط بوابه الوظائف الحكوميه، وذلك من أجل التسجيل في الوظائف الحكومية التي أعلن عنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من قبل، والجدير بالذكر أن هذه الوظائف متاحة في عدد من الجهات والهيئات وليست جهة واحدة فقط، وبتقرير اليوم نوضح لكم الوظائف المتاحة في الوقت الحالي والوظائف الجديدة التي سيتم الإعلان عنها الفترة القادمة.

وظائف بوابه الوظائف الحكوميه

سبق أن أعلن رسميًا الجهاز المركزي للتنظيم والإدراة عن إتاحة عدد من الوظائف الحكومية أمام الشباب خريجي الجامعات حاملي المؤهلات العُليا، وقد أتاحت التسجيل حتى يوم الخامس عشر من شهر فبراير الجاري 2024، حيث الوظائف المتاحة في الجهات التالية:

وزارة المالية وظائف قيادية.

الهيئة القومية للأنفاق ( وظائف للمهندسين تخصصات مختلفة).

وظائف مهندسين بالمركز الوطني لتخطيط أراضي الدولة.

جهاز تنظيم النقل البري ( محامي).

الهيئة القومية للبريد ( محامي – مهندس بتخصصات مختلفة – أخصائي بريد).

وزارة التربية والتعليم للفصول الدراسية الأولى.

كما أنه سيتم الإعلان في النصف الثاني من شهر فبراير من عام 2024 عن عدد من الوظائف في جهات أخرى، لذا تابعوا الموقع الرسمي لـ بوابه الوظائف الحكوميه، بحيث إن توافرت بكم الشروط، قدموا على تلك الوظائف.

خطوات التقديم على وظائف بوابه الوظائف الحكوميه

بعد الإعلان عن الوظائف الفترة القادمة، يمكن للخريجين التقديم على الوظائف المتوفرة وذلك بالخطوات التالية: