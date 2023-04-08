بعد الإعلان عن تحديد موعدها.. تعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و بيراميدز بالنهائي 2023

يمكنك من خلال كافة المعلومات التي سوف يتم سردها في المقال، أن تتعرف على القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و بيراميدز والتي تعتبر من ضمن المباريات المنتظرة لكافة الجماهير، تابع المقال للتعرف على الكثير من المعلومات والتفاصيل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و بيراميدز

ينتظر الملايين مشاهدة مباراة الأهلي و بيراميدز من عشاق كرة القدم وخاصةً جماهير النادي الأهلي في نهائي كأس مصر موسم 2021/2022، حيث تم الإعلان عن القنوات التي سوف يتم من خلالها مشاهدة مباراة الأهلي و بيراميدز في النهائي، وهي قناة أون تايم سبورت On Sport HD، حيث أن قناة أون تايم سبورتس حاصلة على الحقوق اللازمة لبث المباريات الحصرية والمحلية داخل مصر.

موعد مباراة الأهلي و بيراميدز في نهائي كأس مصر

يلتقي الفريقان الأهلي و بيراميدز ضد بعضهما في نهائي كأس مصر يوم الاثنين الموافق 10 أبريل 2023م، وبالتحديد في الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، والساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت مصر والسودان وجنوب أفريقيا والأردن.

وفي الساعة العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وقطر وعمان، وفي الساعة الحادية عشرة والربع مساءً بتوقيت الإمارات المتحدة ودبي وأبو ظبي.

ملعب مباراة الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر

تبدأ مباراة كأس مصر النهائي موسم 2021/2022 على أن يكون الأهلي ضد فريق بيراميدز على أرض استاد القاهرة الدولي بصوت المعلق مدحت شلبي و المعلق أيمن الكاشف، وذلك يوم الإثنين المقبل في تاريخ 10/4/2023 الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة – مصر.

حيث أن فريق بيراميدز يمتلك 30 نقطة مجموع 15 مباراة وهو المركز الثاني، في حين أن فريق الأهلي يمتلك 24 نقطة وهو المركز السادس.