“خلي بالك من الرسايل” 1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة 2024 سجل على موقع وزارة القوى العاملة…. والشروط المطلوبة

1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة 2024، وسط الظروف الصعبة التي يمر بها المواطن المصري بسبب غلاء أسعار السلع الغذائية والخضروات وغيرها ،ترددت الأنباء عن فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة والتي تنظمها وزارة القوى العاملة من خلال الرابط الالكتروني التابع لها، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة والشروط المطلوبة……

1000 جنيه منحة العمالة الغير منتظمة 2024

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى أنحاء الجمهورية عن رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة، والتي قد تعد كطوق نجاة لعدد كبير من المواطنين خاصة العاطلين عن العمل وعمال اليومية لمساعدتهم على شراء ما يلزمهم من طعام وشراب خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد خلال الآونة الأخيرة.

وأكد وزير القوى العاملة خلال حوار له على قناة mbc مصر أن الأخبار التي يتم تداولها خلال الأيام الأخيرة بشأن فتح باب التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024، ليس لها أي أساس من الصحة وأن الوزارة حتى الآن لم تعلن عن أخبار عن المنحة حتى الآن، وأنه في حال وأن أعلنت الوزارة عن فتح باب التسجيل في المنحة سوف يكون من خلال الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت أو من خلال اتباع الخطوات الآتية:

خطوات التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة 2024

يجب زيارة الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة على الإنترنت.

ثم اختر “منحة العمالة الغير منتظمة”.

ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.

تأكد من ادخال الاسم رباعي ورقم الهاتف ورقم الموبايل.

ثم اضغط على أيقونة “تسجيل أو ارسال”.

في حال الموافقة على طلبك سوف يتم ارسال رسالة نصية على الهاتف المسجل مكتوب فيها موعد ومكان صرف المنحة.

يمكن للمواطن صرف المنحة من خلال ماكينات الـ atm أو فروع البنك الزراعي، ومكاتب فوري ومكاتب البريد المصري ، أو من خلال فروع شركات المحمول.

شروط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

وأعلنت وزارة القوى العاملة عن عدد من الشروط الواجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الحصول على منحة العمالة الغير منتظمة وهي كالتالي: