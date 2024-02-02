رابط منصة مدرستي schools.madrasati.sa تسجيل دخول 2024 للطلاب

يعد رابط منصة مدرستي إحدى الأشياء الهامة خلال هذه الفترة، فمع التقدم التكنولوجي الهائل منصات التعليم أصبح لها دورًا رائدًا وفعالًا بالمجتمع التعليمي، كما أن مدرستي هي إحدى المنصات الرائدة بميدانها تمتاز دائمًا بتقديم الخدمات التي لها فاعلية، وبها أدوات للتعلم متقدمًا سواء للمعلمين أو الطلاب، كما أنها تمثل لكم الإضافة الذكية لعملية الإدارة التعليمية ويستطيع الطلاب الآن بسهولة أن يقوموا بالدخول على هذه المنصة، والحصول على ما يرغبون فيه من خدمات، فهي لا تقدم لكم شيئًا واحدًا ولكنها تستطيع أن توفر لكم كل ما ترغبون فيه.

رابط منصة مدرستي schools.madrasati.sa

بإمكان الطلاب أن يسجلوا الدخول لمنصة مدرسة عبر استخدام الرابط واتباع بعض التعليمات التي تمكنهم من القيام بذلك، وإليكم هذه التعليمات وهي كالتالي:

أولًا يجب أن يتم الدخول لمنصة مدرستي.

املأ جميع البيانات المطلوبة والتي بها رقم الهوية ورقم الإقامة ثم رقم الهاتف.

اكتب رمز التحقق المرسل لك بالهاتف الجوال بالمكان المخصص.

انقر على تسجيل الدخول.

قم باختيار كلمة التالي.

يتم بعد ذلك إدخال البيانات التي تتعلق بالطلب وهي تتضمن جميع البيانات الشخصية بشكل كامل من رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، والجنس، وحالة الملف، ورقم الهاتف ومعهم عنوان البريد الإلكتروني.

ثم بمجرد أن تتحقق من أن البيانات صحيحة فلابد من الضغط على خانة تأكيد الحساب حتى تدخل للمنصة بشكل فوري.

حل مشكلة نسيان كلمة السر

يمكن للأشخاص الآن أن يحلوا مشكلة فقدان كلمة السر، فأي طالب معرض أن يفقد كلمة السر الخاصة بهم، ولقد أوضحت المنصة الطريقة الصحيحة لذلك وهي كالتالي: