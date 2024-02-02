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رابط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024 والشروط اللازمة
رابط التسجيل في سكنات عدل 3
رابط التسجيل في سكنات عدل 3 الجزائر 2024، تسعى الحكومة الجزائرية على توفير سكن للمواطنين الغير قادرين على شراء منازل خاصة وتوفير محل سكن لعدد كبير من المواطنين ولهذا أعلنت وزارة السكن والعمران عن فتح باب التسجيل في مبادرة سكنات عدل 3 الدفعة الثالة، والتي يمكنكم الإطلاع على خطوات التسجيل بها من خلال اتباع الخطوات الآتية:
رابط التسجيل في سكنات عدل الجزائر 2024
حيث أعلنت الحكومة الجزائرية عن توفير رابط الكتروني للتسجيل في سكنات عدل الجزائر 2024، واليكم خطوات التسجيل…
- زيارة الموقع الرسمي لوكالة عدل 3 على الإنترنت.
- ثم اضغط على الصفحة الرئيسية .
- حدد رقم الدفعة التي أعلنت عنها الحكومة الجزائرية.
- يجب قراءة الشروط واستيفاء الأوراق المطلوبة.
- ادخل البيانات المطلوبة في الخانات الموضحة أمامك.
- ثم اضغط على أيقونة “ارسال الطلب”.
ما هي شروط التسجيل في سكنات عدل 3 في دولة الجزائر
حيث أعلنت الحكومة الجزائرية عن عدد من الشروط اللازمة للتسجيب في سكنات عدل 3 الجزائر والتي جاءت كالتالي:
- أن يكون المواطن المتقدم جزائري الجنسية.
- أن يلتزم المتقدم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة في الموعد المحدد دون تأخيرو وإلا سوف يعتبر الطلب لاغي.
- ألا يقل سن المتقدم عن 20 عام.
- كما يجب أن يكون للمتقدم حساب بنكي خاص به.
- يجب ألا يقل دخل المتقدم عن 24 ألف دينار ولا يزيد عن 118 ألف دينار جزائري.
- كما يجب ألا يكون للمتقدم أصول أو أملاك.
- يجب أن يلتزم المتقدم بالتعهد على عدم بيع المنزل الذي سوف يحصل عليه .