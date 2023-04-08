جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 بعد اعتماده من وزارة التربية والتعليم

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023، مع اقتراب اسدال الستار على العام الدراسي الحالي يتزايد البحث من قبل الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور أيضا حول جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 الذي يعد واحدا من أهم المراحل الدراسية في مشوار التعليم، واليوم سوف نقدم لكم جدول امتحان الشهادة الاعدادية بعدما تم اعتماده من قبل وزارة التربية والتعليم.

جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023

كشفت وزارة التربية والتعليم أن جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 سيتم وضعه من قبل كافة المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، وستقوم كل مديرية بنشر الجدول الخاص بالمحافظة التابع لها عبر صفحتها الرسمية على “فيس بوك”، وناشدت الوزارة تلك المديريات أن تراعي أريحية الطالب ووضع وقت كافي لمراجعة كل مادة قبل خوض امتحانها.

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023

من المقرر أن يبدأ طلاب الشهادة الاعدادية الترم الثاني 2023 في شهر مايو القادم بكافة المحافظات، واليكم جدول امتحانات الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2023 محافظ قنا:

السبت 20-5-2023 امتحان مادة اللغة العربية، وكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

الأحد 21-5-2023 امتحان مادة الجبر والاحصاء ومادة التربية الدينية.

الاثنين 22-5-2023 امتحان مادة الهندسة واللغة الأجنبية الثانية.

الثلاثاء 23-5-2023 امتحان مادة العلوم، واللغة الأجنبية الأولى.

الأربعاء 24-5-2023 امتحان مادة لغة أجنبية وتربية الفنية.

الخميس 25-5-2023 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية.

موعد امتحانات صفوف النقل الترم الثاني 2023

فيما قررت وزارة التربية والتعليم أن ينطلق ماراثون امتحانات الترم الثاني لكافة صفوف النقل بداية من الصف الرابع الابتدائي في يوم 6 مايو القادم، وفقا لما صرح به شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وستعقد الامتحانات العملية قبل الامتحانات التحريرية.