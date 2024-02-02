أخيرا وبعد طول انتظار.. بوابة الازهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات عبر الموقع الرسمي

اعلن وكيل الازهر الشيخ محمد الدويني بدلاً عن شيخ الأزهر محمد الطيب عبر بوابة الازهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الخاصة بالترم الأول في الأيام القليلة المقبلة، وذلك سوف يتم بعد الانتهاء من تعليم الورق ورصد الدرجات الخاصة بكل طالب، وذلك في جميع محافظات مصر، وفي السطور التالية سوف نتعرف على درجات المواد الخاصة بالشهادة الاعدادية وكيفية الحصول على النتيجة بواسطة البوابة الإلكترونية الأزهرية.

بوابة الازهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

يبحث جميع طلاب الشهادة الإعدادية عن بوابة الازهر نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 للحصول على درجات المواد وذلك يكون برقم الجلوس فقط، حيث ابتدأت امتحانات الصف الثالث الاعدادي من يوم 16/1 السابق واستمرت الامتحانات حتى 23/1 لعام 2024م، وكانت الامتحانات من داخل المقررات الدراسية ومراعية للفروق الفردية الخاصة بجميع الطلاب في هذه المرحلة الإنتقالية المميزة، وتكون الدرجات العالية من نصيب مادتي اللغة العربية وأصول الدين حيث تكون درجة المادة منهم 100 درجة، وأقل درجة لمادة الثقافة الإسلامية وهي 20 درجة فقط، أما باقي المواد تتراوح الدراجات فيها ما بين 60 درجة حتى 40 درجة.

كيفية الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية برقم الجلوس

جميع طلاب الشهادة الإعدادية الأزهرية الراغبين في الحصول على درجات المواد المقررة عليهم، يجب عليهم إتباع مجموعة من الخطوات تتمثل في النقاط التالية: