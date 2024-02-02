نتيجة نت ٣ اعدادي.. نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 برقم الجلوس والاسم باقي المحافظات

يبحث الكثير من طلاب الشهادة الاعدادية واولياء الامور عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الخاصة بالترم الأول، حتي يطمئنوا على درجاتهم في هذا الترم الذي مر سريعًا، وفي هذا المقال سوف نتعرف على المحافظات التي قامت بالإعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية الخاصة بها سواء برقم الجلوس فقط أو الاسم، وما هي خطوات الحصول على النتيجة الخاصة بالمرحلة او الشهادة الاعدادية.

نتيجة الشهادة الاعدادية 2024

ظهرت نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 بالترم الأول في ما يقارب من ثماني محافظات من محافظات مصر، أما باقي المحافظات فهي سوف تعلن نتائجها في الأيام المقبلة القليلة بعد رصد درجات الطلاب، حيث ظهرت النتيجة في محافظة بورسعيد، ومحافظة الاسكندرية، ومحافظة شمال سيناء، ومحافظة الجيزة، ومحافظة القاهرة، ومحافظة الوادى الجديد، ومحافظة السويس، وللحصول على الدرجات يجب اتباع مجموعة من الخطوات سوف نذكرها في هذا المقال، تابع.

خطوات الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية

لكي يتمكن كلاً من الطالب وولي الأمر من الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية يجب أولا توفير رقم الجلوس الخاص بالطالب، حيث يستطيع الطالب من خلاله فقط الحصول على النتيجة الخاصة به وذلك وفق خطوات يتم ذكرها في التالي: