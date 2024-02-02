اوعي تغمض عنيييك.. تردد روتانا سينما 2024 نايل سات وبدر سات لمتابعة الأفلام والبرامج السينمائية

واحدة من القنوات التي يبحث عن ترددها في الوقت الحالي هي قناة روتانا سينما، حيث كثيرون يرغبون في تثبيت تردد روتانا سينما على النايل سات وبدر سات، وذلك من أجل متابعة الأفلام والبرامج السينمائية التي تبثها القناة على شاشتها، وبتقرير اليوم نوضح لكم التردد الخاص بالقناة وأيضًا طريقة استقبال التردد على جهاز الاستقبال، فضلًا كونوا معنا.

تردد روتانا سينما 2024

قناة روتانا هي سعودية تتبع قنوات شركة روتانا، والمتخصصة في بث أفلام باللهجة المصرية والبرامج السينمائية على مدار الساعة دون أي انقطاع، وتميزيت بعرضها عدد من الأفلام الحديثة وأحيانًا عرض أول على المواطنين والمواطنات، وقد تم تأسيس هذه القناة منذ 19 سنة تقريبًا، حيث تاريخ التأسيس كان يوم 31 من شهر ديسمبر 2004، حيث التردد الخاص بالقناة يأتي على النحو التالي:

النايل سات

تردد القناة 1226.

الاستقطاب أفقي.

معدل الرمز 27500.

تصحيح الخطأ 3/4.

لا يوجد تشفير.

الحامل 7 درجة غرب.

بدر 4 سات

التردد 11842.

الاستقطاب أفقي.

معدل الرمز 27500.

تصحيح الخطأ 5/6.

لا يوجد تشفير.

حامل 26 شرق.

استقبال تردد روتانا سينما 2024

وضحنا لكم تردد روتانا سينما على القمر الصناعي نايل سات أو القمر الصناعي بدر سات، وبالنسبة لتردد القناة، فخطوات استقبالها سهلة، وتأتي على هذا الترتيب: