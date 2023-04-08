ما هي  حقيقة صرف معاش شهر مايو مبكر عن معاده ؟ الحكومة تُعلن التفاصيل

المعاش الخاص بالمتقاعدين نعمة كبيرة عليهم جائتهم في سن حرجة لا يوجد فيها صحة من أجل العمل مثل الماضي، ولذلك يهتم الجميع بالتقديم في برامج التأمينات الاجتماعية من أجل الحصول على المبالغ التأمينية بعد الوصول للعمر المحدد، وفي الفترة الحالية يتسائل المستفيدين من موعد صرف المعاش في شهر مايو وهل سوف يتم تبكيره أم سيصرف في المواعيد المعتادة، كل ذلك وأكثر سوف نتحدث عنه في هذا المقال.

حقيقة صرف معاش شهر مايو مبكر عن معاده

يمكنك من خلال التفاصيل التالية أن تتعرف على حقيقة صرف معاش شهر مايو مبكر عن معاده، وذلك عن طريق التالي:

بعد أن حسمت الهيئة الخاصة بالتأمينات الجدل القائم حول تبكير معاش شهر أبريل، انتشرت عدة أقاويل وشائعات تدور حول موعد صرف المعاش الخاص بشهر مايو، ولكن في الحقيقة وحتى هذه اللحظة لم تعلن الهيئة القومية الخاصة بالتأمينات الاجتماعية عن أي تبكير أو تغيير في مواعيد صرف المعاشات لهذا الشهر، و بالتأكيد في حال أعلنت الهيئة عن حدوث تغييرات في الموعد، سيتم اشعاركم بما أعلنت عنه في أقرب وقت ممكن.

الزيادة على المعاشات

بعد حدوث عدة أزمات عالمية أدت إلى تدهور الحالة الاقتصادية في مصر وجميع أنحاء العالم، وضعت الحكومية المصرية بعض القرارات المهمة المتعلقة بتلك الأزمات الاقتصادية من ضمنها قرار زيادة المعاشات، حيث سيتم زيادة مبلغ إضافي وسوف يكون 15% من المبلغ الرسمي، وقد بدأ تنفيذ هذا القرار من بداية شهر أبريل ومع توالي الشهور سيتم صرف هذه الزيادة إلى المستحقين، وذلك إلى أن يتم إصدار قرار رسمي من الهيئة بوقف هذه الزيادة.