مبروك الزيادة الجديدة.. متى موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق مارس 2024 mof.gov.iq

في إطار استمرار عمليات صرف رواتب المتقاعدين في العراق، يرغب العديد من المستفيدين في معرفة الموعد الجديد لصرف رواتب شهر مارس المقبل، فضلاً عن أن هذه الرواتب تُساهم بشكل كبير في توفير حياة كريمة ومستوى معيشي ملائم لجميع المتقدمين، حتى أنها تُعينهم على الحياة المعيشية، وتأتي رواتب المتقاعدين بقيمة الزيادة الجديدة التي تم الإعلان عنها مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء العراقي، ليحصل عليها جميع المتقدمين في مختلف محافظات العراق.

متى موعد صرف رواتب المتقاعدين شهر مارس 2024

أوضحت وزارة المالية العراقية، أن صرف رواتب المتقاعدين يكون في بداية كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة في دولة العراق، حتى أنه في حالة إذا صادف إجازة رسمية في العراق، يتم على الفور تحديد موعد جديد لعمليات الصرف، لهذا فهناك توقعات كبيرة بأن يوافق الصرف يوم 1 مارس 2024 في جميع المحافظات، على أن يتم صرف الزيادة البالغ قدرها نحو 100 ألف دينار عراقي.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادة

جاءت أهم خطوات الإستعلام عن رواتب المتقاعدين في دولة العراق بزيادة 100 ألف دينار عراقي، وفقًا لما يلي:-