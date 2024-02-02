تردد قناة الكأس الجديد 2024 على جميع الأقمار الصناعية لمتابعة مباريات بطولة كأس آسيا

يهتم الكثير من متابعي ومحبي المباريات العالمية والقارية معرفة تردد قناة الكأس الجديد، وإذا كنت من محبي متابعة الأحداث الرياضية وترغب في مشاهدة مباريات كأس آسيا الهامة التي ستقام اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير 2024 فسوف نوضح لكم الترددات الحصرية لقناة الكأس الرياضية القطرية الجديدة، وتعتبر هذه القناة واحدة من أفضل القنوات المتاحة حاليًا لمتابعة البطولة حيث تحمل حقوق بث مباريات كأس آسيا.

تردد قناة الكأس على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة الكأس على عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات التردد: 12245 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معامل تصحيح الخطأ: 3/4



تردد قناة الكأس سهيل سات

القمر الصناعي: سهيل سات

التردد: 10770

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

خطوات ضبط قناة الكأس 2024

ابدأ بالدخول إلى قائمة الإعدادات على جهاز الاستقبال الخاص بك.

بعد الدخول إلى الإعدادات، ابحث عن خيار “التركيب” أو “البحث عن القنوات”.

ادخل التردد المناسب لقناة الكأس الرياضية 2024 ومعلومات أخرى مثل معامل تصحيح الخطأ ومعدل الاستقطاب.

بمجرد إدخال المعلومات بشكل صحيح، اختر خيار “بحث” أو “تشغيل” للبدء في البحث عن القنوات.

انتظر بضع دقائق حتى يكتمل عملية البحث وتظهر القناة في قائمة القنوات المتاحة.

بمجرد العثور على القناة بنجاح، احفظ الإعدادات للتأكيد على الاحتفاظ بالقناة في قائمة القنوات الخاصة بك.

مباراة الأردن وطاجيكستان اليوم

نجح منتخب الأردن بتأهله إلى دور الثمانية في البطولة الأخيرة بعد تحقيق فوز قوي على منتخب العراق في دور الستة عشر، وانتهت المباراة بنتيجة 3-2 لصالح الأردن، حيث قدم المنتخب أداءً رائعاً، وسجل خلاله ثلاثة أهداف مقابل هدفين للعراق.

من ناحية أخرى خاض منتخب طاجيكستان مباراة مثيرة أمام منتخب الإمارات، انتهت في الوقت الأصلي بتعادل إيجابي 1-1، ولكن تمكن منتخب طاجيكستان من الفوز بركلات الترجيح.