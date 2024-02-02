أضبطه الآن.. تردد قناة الجزائرية الأرضية 2024 على النايل سات

تعد قناة الجزائرية الأرضية واحدة من القنوات التي تنقل بث مباشر لعدد من مباريات كأس الأمم الأفريقية بصورة واضحة وصوت ممتاز، لذلك اصبح البحث عن ترددها من أهم المواضيع التي تتصدر محركات البحث تلك الأيام، لذلك سنوضح لكم التردد وكيفية ضبطه على جهاز الريسيفر خطوة بخطوة.

تردد قناة الجزائرية الأرضية على النايل سات

فقد أعلنت إدارة قناة الجزائرية الأرضية عن حصولها على الحق الكامل في بث عدد من المباريات كأس الأمم الأفريقية التي تقام حاليا ف دولة الكوت ديفوار ، فهي جذبت الملايين من المشاهدين وبالخصوص من مشجعي كرة القدم لها، حيث من المقرر أن تبث عدد من المباريات الهامة منها المباراة النهائية للبطولة أما بالنسبة إلى تردد الجزائرية الأرضية على النايل سات فهو كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11680

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح خطأ 5/6.

كيفيه ضبط تردد قناة الجزائرية الأرضية

أصبح القناة الجزائرية علي مستوي العالم العربي من أفضل القنوات، كما تعد أيضاً واحدة من القنوات الرياضية التي انتشرت بشكل واسع وسريع في الآونة الأخيرة، ذلك بسبب ما تعرضه من ستديو تحليلي ممتاز بعد كل مباراة علي جودة عالية ومع امهر الضيوف المحللين، سنقدم لكم طريقة ضبط التردد بالتفصيل في النقاط التالية:

نضغط على زر قائمة menu على جهاز الريموت الخاص بالريسيفر. ثم تختار تركيب. سيطلب منك كلمة السر اضغط على 4 أصفار. ومنها تدخل بيانات الهوائي اولها تحديد القمر الصناعي النايل سات. تختار تضيف بيانات تردد القناة. تأكد من جميع البيانات. ستظهر رسالة تحتوي على “هل تريد حذف القنوات؟” اختار لا. ستظهر رسالة أخرى “بحث شبكة” اختار نعم. ثم ابدا عملية البحث وحفظ التردد في النهاية.

طريقة فك شفرة القناة