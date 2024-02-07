كله مجاناً مبروك عليك 5000 كوينز اي فوتبول بيس مجاناً وهدايا اسطورية بكـدجات ديفيد فيا 102 وصامويل ايتو 105

لعبة اي فوتبول واحدة من افضل واقوي ألعاب مكرة القدم علي مر التاريخ، اصبح الآن يمكنك تحميل اللعبة من خلال بعض متاجر جوجل بلاي وبرامج الأب تسور التابعة لشركة ايفون، استطاعت شركة كونامي إصدار النسخة الأفضل والأروع من ألعاب بيس الشهيرة وهي نسخة اي فوتبول التي بها يمكنك منافسة الأصدقاء واللاعبين علي اعلي مستوي تبعاً لمهارة كل لاعب علي حدي، وفي هذه المقالة سوف نعرض لكم طريقة تحميل اللعبة بطريقة سهله ومضمونة من خلال بعض الخطوات البسيطة.

طريقة تحميل لعبة اي فوتبول علي الهاتف المحمول

يوجد العديد من الطرق لتحميل لعبة اي فوتبول بمنتهي السهولة وذلك عن الطريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي منصة جوجل بلاي الشهيرة أو منصة أب ستور

كتابة اسم اللعبة في خانة البحث وهي eFootball

الضغط على كلمة تثبيت اللعبة والانتظار حتي يتم التثبيت بنجاح

ما هي لعبة اي فوتبول

لعبة اي فوتبول هي لعبة كرة قدم شهيرة من إصدار شركة كونامي تعد واحدة من اقوي نسخ ألعاب الكرة علي الهواتف الذكية وذلك لما توفره من لاعبون محترفون ومدربون يمكن شرائهم عن طريق كوينزات بيس أو عن طريق شحن كوينز اي فوتبول بطريقة شرعية وطريقة مجانية، إيماناً بقدرات الشركة علي تحقيق المركز الأول في منصة الألعاب الاونلاين الكروية استطاعت شركة كونامي إضافة بعض التحديثات الجديدة مثل تحديث الخميس اي فوتبول الذي وفر العديد من البكجات المجانية واللعيبة الأسطورية في تحديث الخميس من بداية العام الجديد عام 2024 والعديد من الإضافات بمناسبة رأس السنة الجديدة.

مع تحديث الخميس المقبل هناك عمليات كبيرة من التطور الكبير في جرافيك لعبة اي فوتبول بيس الجديدة كلياً لعام 2024 ميلادية حيث يمكن لجميع محبين لعب كرة القدم البلاي ستيشن مواصلة لعبها على أجهزة الكمبيوتر والبلاي ستيشن لعبة اي فوتبول بأقوى جرافيك، مع وصول للعديد من اللاعبين المتميزين بمستويات كبيرة وكوينزات مجانية.