epedu.gov.iq نتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024؛ موقع وزارة التربية العراقية عموم المحافظات

أصبحت نتائج الدور الأول على حافة الظهور في جميع محافظات العراق، خاصة بعد بداية عمليات التصحيح التي شملت كافة المراحل الدراسية في الوقت الحالي، حتى أن هذه النتائج تمثل أهمية كبيرة للعديد من الطلاب وأولياء الأمور، لهذا يرغب البعض في معرفة طريقة الحصول على نتيجة الثالث متوسط الدور الاول في العراق، وهو ما نوضحه لكم في السطور التالية.

متى موعد اعلان نتائج الثالث متوسط الدور الاول

أشارت وزارة التربية العراقية، أن النتائج الخاصة بمختلف المراحل الدراسية يتم الإعلان عنها عقب الإنتهاء من عمليات التصحيح التي تشمل جميع المحافظات العراقية، خاصة مع انتهاء امتحانات هذا الدور الذي وافق يوم الأربعاء الماضي 31 من شهر يناير 2024، ليبدأ بعدها التصحيح ومراجعة الأوراق الإمتحانية بكل دقة ووضوح، في سبيل حصول كل طالب على ما يستحقه من درجات.

خطوات استخراج نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024

من السهل الحصول على نتيجة الثالث متوسط الدور الاول في محافظات العراق، حتى أن كل محافظة تنزيل على حداه، وفقًا للخطوات الأتيه:-