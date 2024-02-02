الناجح يرفع إيده… الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة

أكدت مصادر مطلعة بمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة أنه تم بالفعل الانتهاء من كافة أعمال الكنترول وتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة، حيث تم الانتهاء من أعمال تصحيح أوراق إجابة جميع المواد للترم الأول، كما تم رصد الدرجات، ونستعرض الآن لينك وموعد نتيجة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة، وأيضا توزيع درجات كل مادة من مواد الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول ونهاية العام.

موعد ولينك نتيجة الشهادة الإعدادية للترم الأول 2024 بمحافظة البحيرة

كما سبق أن ذكرنا سلفنا أنه تم الانتهاء من كافة أعمال الكنترول الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة، وما هي إلا ساعات قليلة ويتم اعتماد النتيجة من الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حيث أشارت بعض المصادر أنه من المتوقع إعلان النتيجة غدا السبت 3 فبراير 2024.

يذكر أن الامتحانات التي انطلقت في البحيرة خلال الفترة من الأربعاء 17 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير، شهدت جولات مكثفة للأستاذ يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، والتي قام خلالها بتفقد لجان الامتحانات وانتظام سيرها، بالإضافة إلى متابعة لجان تصحيح أوراق إجابة امتحانات الصف الثالث الإعدادي التي تمت داخل مجمع مدارس جاد علوان بمدينة دمنهور، وتابع وكيل الوزارة حينها كافة أعمال تصحيح أوراق الإجابة، والتي بدأت في كل المواد فور انتهاء أداء امتحان كل مادة مباشرة.

وخلال تلك الجولات وجه الديب بمراعاة الدقة والحياد خلال أعمال التصحيح والتأكيد على المراجعة الجيدة سواء من المصححين والمراجعين والموجهين والكنترول، وإعطاء كل طالب حقة خلال التصحيح.

أكثر من 116 ألف طالب وطالبة في انتظار نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة البحيرة

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية الترم الأول عن العام الدراسي الحالي 2024/2023 بلغ 116 ألفا و689 طالبا وطالبة، قاموا بأداء الامتحانات أمام عدد 627 لجنة بمدارس البحيرة موزعة على 18 إدارة تعليمية بدائرة المحافظة، وذلك خلال الفترة من يوم 17 يناير الماضي وحتى الأربعاء قبل الماضي الموافق 24 يناير.

كما شهدت نفس الفترة أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية والمكفوفين والصم وضعاف السمع، حيث أدى عدد 3167 طالبا وطالبة بالشهادة الإعدادية المهنية الامتحانات في عدد 20 لجنة، وبالنسبة للشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع فقد أدى 56 طالبا وطالبة الامتحانات في 4 لجان بعدد 4 مراكز وإدارات هي دمنهور وكفر الدوار وشبراخيت وإيتاي البارود، بالإضافة إلى عدد 12 طالبا من المكفوفين بالتربية الخاصة أدوا امتحاناتهم في لجنة مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور.

خالص الأمنيات بالتوفيق والنجاح لجميع الطلاب

تعرف على توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 والنسبة المئوية

والآن نستعرض توزيع درجات كل مادة والمجموع الكلي الخاص بالشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة 2024، التيرم الأول، وأيضا الخاص بنهاية العام الدراسي، حيث يبلغ إجمالي مجموع الدرجات النهائية في نهاية العام 280 درجة، وبالتالي فإن درجة النجاح تكون من نصف هذا الرقم أي 140 درجة، والمجموع الكلي مقسم على الفصليين الدراسيين، بواقع 140 درجة لكل ترم من الترمين.

تعرف على توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 – الترم الأول

وبالتالي فإن توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024 الترم الأول تكون كما يلي:

مادة اللغة العربية 40 درجة، الإنجليزي 30 درجة، مادة الدراسات الاجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، وأخيرا العلوم 20 درجة، ليصبح المجموع الكلي 140 درجة.

وعند احتساب النسبة المئوية الخاصة بالمجموع يتم قسمة المجموع الذي حصل عليه الطالب على المجموع الكلي وهو 140، ثم ضرب الناتج في 100 والنتيجة التي تظهر هي النسبة المئوية التي حصل عليها الطالب.

والآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة

يمكنك الآن الوصول إلى رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة البحيرة الترم الأول، والتي سيتم رفعها فور الاعتماد على البوابة الإلكترونية لمحافظة البحيرة ومديرية التربية والتعليم بالبحيرة على الرابط التالي (اضغط هنا)

وكذلك على موقع نتيجة نت من هنا.

نتائج الشهادة الإعدادية الترم الأول بمختلف محافظات الجمهورية

الآن يمكنك بالاسم ورقم الجلوس الوصول إلى نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول بمختلف المحافظات من هنا.

خالص أمنيات موقع البديل لجميع الطلاب بالنجاح والتوفيق.