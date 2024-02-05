تحميل Grand theft auto v على الكمبيوتر بسهولة جداً “Steam” شنـــو الفانتازيا أخر مهمات محدثة

لعبة جراند ثفت اوتو واحدة من اشهر ألعاب الفيديو التي تم اكتشافها بواسطة احد مبرمجي شركات Rockstar games، باعتبارها واحدة من اقدم وافضل ألعاب الفيديو المجانية في متناول الجميع، تعد جراند ثفت اوتو واحدة من ألعاب العالم المفتوح الذي يقوم مخططه حول استكشاف الأماكن والبيئة المحيطة داخل أرجاء اللعبة، بالإضافة إلي خوض العديد من المغامرات الحماسية ومطاردة رجال الشرطة وكذلك العصابات المعروفة، تم إصدار لعبة gta 5 الشهيرة في عام 2013 وكانت هذه اللعبة تدعم الحاسوب المتقدم فقط ولكن مع القليل من الوقت وإضافة التعديلات المطلوبة اصبح يمكن تشغيل اللعبة في العديد من الأجهزة الاقتصادية.

ما هي Grand theft auto

جراند ثفت واحدة من اشهر ألعاب العالم المفتوح الذي بدورة يحاكي بيئة افتراضية شبه واقعية في مدينة los santos مع إتاحة العديد من المميزات مثل التجول في الشوارع والبيوت والمباني والهجوم علي الأعداء والبشر والقتل وقيادة السيارات السريعة، بالإضافة إلي إنهاء العديد من المهام الإجرامية وذلك استكمالاً لقصة مايكل في الانتقام العصابي والخوض في تجربة حماسية مليئة بالاكشن والأثارة مستعيناً بأصحابه وأفراد عصاباته، ولكن في بعض الأحيان بمفردة.

تحميل لعبة Grand theft auto من خلال الخطوات الاتية: