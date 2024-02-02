Pdf نتائج الثالث متوسط الدور الأول 2024 لعموم المحافظات عبر موقع وزارة التربية العراقية

البحث عن نتائج الثالث المتوسط أصبحت من الأشياء الهامة التي ارتفعت عنها معدلات البحث بالساعات الأخيرة سواء من أولياء الأمور أو الطلاب ولا سيما ان الاختبارات جميعها قد انتهى اليوم، وسيبدأ يوم غد العطلة الربيعية التي تستمر حوالي 17 يوم وعمليات التصحيح قد بدأت اليوم، وبالتالي ليس هناك وقت محدد لظهورها، ويمكن للجميع الآن الإطلاع على التفاصيل التي تخص الاستعلام إلى أن يأتي وقت ظهور النتيجة.

Pdf نتائج الثالث متوسط

يبحث الكثير من الطلاب عن الرابط الذي يخص نتائج الثالث المتوسط من خلال الاسم، وذلك بعدما قد انتهت الاختبارات، والوزارة تبذل جهد كبير لاستكمال التصحيح ورصد الدرجات، حتى تتمكن من إعلان عن موعد يخص النتائج، لأنه إلى الآن وحتى الوقت الحالي ليس هناك موعد بعينه يمكن للطلاب الاعتماد عليه في ظهور الدرجات، وإليكم طريقة الاستعلام عن النتيجة وهي كالتالي:

يجب الضغط على موقع وزارة التربية في العراق.

ثم النقر على كلمة رابط النتائج.

يتم تحديد الصف الدراسي الثالث المتوسط.

يكتب الطالب جميع البيانات بالأماكن الصحيحة لها.

تظهر بعد ذلك بيانات الطالب في الكشوف في حال ظهور النتيجة، كما أنه بإمكانهم أن يقوموا بتحميلها من خلال استخدام صيغة pdf.

اخر اخبار النتائج بالعراق

في الوقت الحالي كافة محافظات العراق تجري عمليات التصحيح والرصد للدرجات، بأسلوب مكثف حتى تضمن أن تتوفر نتائج لكافة الطلاب أقصى شيء قبل نهاية العطلة الربيعية، ولكن ليس هناك وقت محدد أو معلومة مؤكدة لظهور النتيجة بالمحافظات، والوزارة بالوقت الحالي حريصة فقط أن يأخذ كل طالب حقه، وتصل القدرة على الإنجاز بوقت قليل، فهي تحترم حقوق كل طالب، والمصححين يعملون بجد حتى تنتهي عمليات التصحيح.