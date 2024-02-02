هنا رابط تحميل pdf كشوفات أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة لجميع المحافظات لدى منصة مظلتي

أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة بالعراق من أهم الموضوعات التي يبحث عنها العديد من المواطنين العراقيين في الوقت الراهن حيث قد طال الإنتظار وتزايد التساؤل حول الأسماء المشمولة في برنامج الرعاية الاجتماعية، كما ينتظر العديد من العراقيين موعد الإعلان عن أسماء المشمولين وينتظروا تحديد توقيت البدء بصرف الدعم للذين تم قبولهم في برنامج الرعاية الاجتماعية من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وذلك بعد التأكد من تحقيق المواطن للشروط المطلوبة من قبل الحكومة العراقية وإثبات الاستحقاق لدعم البرنامج الذي يتم تقديمه للأسر ضعيفة الحال والأشخاص ذوي الدخل المتدني لتحسين ظروفهم المادية وتأمين لهم حياة أفضل، لذلك كثرت عمليات البحث عن طريقة تمكن المواطن من معرفة الأسماء التي شملها دعم برنامج الرعاية الاجتماعية، وهذا ما سنتحدث عنه بالتفصيل في السطور القادمة.

كيفية معرفة أسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يستطيع المواطنون في العراق استخراج أسماء الأشخاص المقبولين في دعم البرنامج عبر منصة مظلتي، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة مظلمتي.

ثم النقر على خيار “الرعاية الاجتماعية”.

اختيار رقم الوجبة التي تريد الاستعلام عنها.

كتابة معلوماتك وبياناتك الشخصية.

ثم الضغط فوق “تحميل كشوف المشمولين”.

بعد أن يتم تحميل الكشوف يصبح بإمكانك البحث عن اسمك ضمنها بكل سهولة.

شروط الاستفادة والقبول في برنامج الرعاية الاجتماعية 2024