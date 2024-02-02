epedu.gov.iq رابط استخراج نتائج السادس اعدادي 2024 لعموم المحافظات

استعلام نتائج السادس الاعدادي

يترقب كافة الطلاب والطالبات أن يتم توضيح طريقة استعلام نتائج السادس الاعدادي بكافة محافظات العراق كركوك، والبصرة، والرصافة، والكوفة، وصلاح الدين، وجميع المحافظات الأخرى، إذ أن وزارة التعليم قالت بأن عمليات التصحيح بدأت، ولكن إلى الآن لم تحدد الوقت الذي ستظهر فيه النتائج، وذلك زاد من عمليات البحث، فالطلاب عادة يكونوا بحاجة لمعرفة نتيجة التعب الخاص بهم طوال العام، ولذا سنقدم إليكم تفاصيل أكثر عن النتيجة وطريقة الاستعلام.

نتائج السادس اعدادي 2024

لقد انطلقت أعمال التصحيح وانتهت الاختبارات اليوم، والطلاب الآن يحتاجون إلى معرفة موعد الإعلان عن نتائجهم أو على الأقل الطريقة التي يمكنهم استخدامها في الاستعلام من بين الوقت والآخر عن النتيجة، إلى أن تظهر ويتم الإعلان عنها بشكل رسمي، وإليكم خطوات الاستعلام وهي كالآتي:

أولًا لابد من الدخول لموقع وزارة التربية.

يجب الدخول لموقع نتائجنا.

عليك أن تختار نتائج الاختبارات.

ثم اضغط على اختبار الصف السادس الإعدادي.

قم باختيار الفصل الأول

الرقم الامتحاني التابع للطالب.

انقر على مربع البحث.

تظهر أمامك النتيجة وعلى الفور.

موعد ظهور نتيجة الصف السادس الإعدادي

يعتقد الطلاب بأن هناك موعدًا ثابتًا ستظهر فيه النتائج الخاصة بهم بعد أن انتهت اختباراتهم، وستبدأ العطلة الربيعية يوم غد، ولكن إلى الوقت الحالي لم تقم وزارة التربية العراقية بالإعلان عن الموعد، ولكنها قالت بأنها ستبذل قصارى جهدها حتى تصل نتائج الطلاب بأسرع وقت ممكن، دون أن يكون هناك أي أخطاء في النتيجة، إذ أن هدفها الأول والأخير مصلحة الطلاب، وعليهم الانتظار إلى أن يتم تهيئة الأمر.