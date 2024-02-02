Tawjihi jo.. الخطوات التفصيلية لكشف نتيجة التوجيهي التكميلي 2024 في الأردن مع الروابط الرسمية

انتهى طلاب وطالبات الثانوية العامة (التوجيهي) لعام 2024 من اجتياز الامتحان التكميلي للعام الدراسي 2023-2024 في الفروع الأكاديمية والتعليم المهني الشامل، حيث انطلقت الامتحانات في 28 ديسمبر 2023، ويبحث العديد من الطلاب عن موعد نتائج التوجيهي التكميلي 2024 في الأردن، ولذا سنقدم لكم خطوات الاستعلام عن نتائج التوجيهي عبر الفقرات التالية.

نسب النجاح حسب نتائج امتحان الثانوية العامة “التوجيهي”

في إعلان نتائج امتحان الثانوية العامة “التوجيهي” لعام 2023 تم تسجيل نسبة نجاح بلغت 63،4%، حسب ما أفاد به مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم، السيد محمد كنانة، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن النتائج، وأُعلن عن نجاح 109,459 طالباً وطالبة.

فيما يتعلق بالفروع الدراسية، كانت نسب النجاح كما يلي:

الفرع العلمي: 75،4%

الفرع الأدبي: 55،7%

الفرع الفندقي: 63،9%

الفرع الاقتصاد المنزلي: 68،5%

الفرع الزراعي: 68،8%

الفرع الشرعي: 56،3%

الفرع الصناعي: 47،9%

طريقة الاستعلام عن نتائج الثانوية في الأردن

للاستعلام عن نتائج التوجيهي 2024، عليك إما زيارة موقع “توجيهي جو“، أو موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية، وذلك عبر اتباع الخطوات التالية.

زيارة موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية عبر الرابط الرسمي، أو زيارة موقع توجيهي جو المخصص لنتائج التوجيهي

اختيار خدمة نتائج الطلاب من قائمة الخدمات المتاحة على الموقع

النقر على خيار “استعلام عن نتائج التوجيهي الأردن 2024”

تحديد نوع الشعبة، سواء “علمي” أو “أدبي”

إدخال اسم محافظة الطالب

إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب بدقة

النقر على زر البحث

تلك الخطوات ستمكنك من الاطلاع على نتائج امتحان التوجيهي في الأردن لعام 2024، مع تمنياتنا بالتفوق والنجاح الدائم.