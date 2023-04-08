من هو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك؟ ما لم تعرفه من قبل عن هذا المدرب

من هو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك؟ حيث احتل محركات البحث خلال الأيام الماضية وأصبح الجميع في فضول متزايد لمعرفة بعض التفاصيل التي تخصه، حيث تم تداول المزيد من الأخبار حول توقيع نادي الزمالك لعقد جديد مع مدرب آخر وهو المدرب الألماني هيكو هيرليش الذي عرف بقدرته الفائقة في التدريب ووضع الخطط اللازمة أثناء المباريات.

من هو المدير الفني الجديد لنادي الزمالك؟

هو المدرب الألماني هيكو هيرليش وسوف نتعرف على أهم المعلومات عنه:

ولد هيكو هيرليش في ألمانيا الغربية.

من مواليد عام 1971 ويبلغ من العمر 52 عاماََ.

عرف منذ الصغر بحبه للعب كرة القدم وتم تشجيعه على ذلك.

بدأ نشاطه في لعب كرة القدم داخل المنتخب الألماني للرجال.

احترف اللعب في كثير من الأندية التي التحق بها.

بدأ في لعب كرة القدم منذ عام 1986 واستمر كلاعب حتى عام

في عام 2005 قرر أن يتوقف عن لعب كرة القدم ويبدأ في مرحلة جديدة من حياته يقوم من خلالها كمدرب لكرة القدم.

يعتبر من أكثر المدربين المحبوبين خلال الفترة الأخيرة ولديه المزيد من الخطط التي تساعد على تطوير اللاعبين، كما يقدم لهم الدعم اللازم باستمرار.

من هي زوجة هيكو هيرليش

اهتم الكثير من محبي كرة القدم بمعرفة المزيد من التفاصيل حول المدرب الألماني هيكو هيرليش وعلى قصة زواجه وسوف نذكر بعض التفاصيل هنا: