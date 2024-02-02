“نزلت حالاً” كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 الوجبة السابعة عبر منصة مظلتي

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها عدد كبير من المواطنين في شتى المحافظات العراقية ، فقد أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية بالعراق عن رفع الأسماء الجديدة للمستفيدين من برنامج الرعاية الإجتماعية دفعة شهر فبراير 2024، وهذا ما سوف نتعرف عليه خلال السطور التالية….

كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024

حيث يبحث عدد كبير من الأشخاص في العراق عن كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024، وذلك لأن برنامج الرعاية الإجتماعية من أهم برامج الدعم التي تقدمه الحكومة العراقية لعدد كبير من المواطنين الغير قادرين على شراء ما يلزمهم من طعام وشراب، وكان وزير العمل العراقي أكد على أن الدولة حريصة على مساعدة الفئات الأكثر احتياجاً في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأكد سيادته خلال حوار له على قناة العراق اليوم أن الوزارة استقبلت غدد كبير من طلبات الحصول على برنامج الرعاية الإجتماعية، إلا أن الوزارة قامت بالموافقة فقط على الأشخاص التي انطبقت عليهم الشروط التي أعلنت عنها الوزارة وهي:

شروط الرعاية الإجتماعية 2024

يجب أن يكون المواطن من أصل عراقي ومقيم في العراق إقامة دائمة.

ألا يقل سن المتقدمين من الرجال عن 18 عام ولا تزيد أعمارهم عن 60 عام.

أما للسيدات فلا يجب ألا يقل أعمار المتقدمات عن 15 عام ولا يزيد عن 55 عام.

ألا يكون للمتقدم دخل شهري ثابت.

رابط الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024