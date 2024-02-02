استقبل تردد قناة طيور الجنة الجديد 2024 علي نايل سات وعرب سات

تردد قناة طيور الجنة الجديد علي النايل سات بعد حالة البحث الكبيرة خلال الايام الماضية ، حيث تم ضبط تردد قناة طيور الجنة الجديدة لعام 2024 على الأقمار الصناعية نايل سات وعرب سات وتُعتبر طيور الجنة من بين القنوات الشهيرة للأطفال وتقدم مجموعة واسعة من البرامج التعليمية والترفيهية باللغة العربية ، و تتضمن المحتوى الخاص بها الرسوم المتحركة والأغاني والبرامج التعليمية. اشتهرت القناة بشكل كبير في العالم العربي بين الأهل والأطفال على حد سواء. هدف طيور الجنة هو تقديم محتوى ترفيهي وآمن وتعليمي للأطفال ، مرصد لكم من خلال موقعنا الالكتروني البديل نيوز في السطور التالية التردد الخاص بطيور الجنة

تردد قناة طيور الجنة علي النايل سآت

لتتمكن من استقبال قناة طيور الجنة على جهازك، يجب عليك تنزيل التردد التالي علي الجهاز الخاص بك ، و فيما يلي المعلومات حول تردد القناة على نايل سات:

– التردد: 11310

– معامل التصحيح: 3/4

– معدل الترميز: 27500

– الاستقطاب: عمودي

أيضًا، يمكنك استقبال القناة عبر عرب سات بالتردد التالي:

– التردد: 11274

– معامل التصحيح: 5/6

– معدل الترميز: 27500

– الاستقطاب: عمودي

قناة طيور الجنة الجديد 2024

تعتبر قناة طيور الجنة واحدة من القنوات المتميزة المخصصة للأطفال، حيث تقدم مسلسلات وبرامج ترفيهية وتعليمية و تميزت القناة منذ فترة طويلة بمحتواها الفريد والمميز الذي يهدف إلى تعليم الأطفال بطريقة ممتعة وترفيهية ، وقد اكتسبت شهرة كبيرة بين الجمهور نظرًا لجودة محتواها والبرامج والأغاني الهادفة التي تقدمها والتي تناسب مختلف الأعمار، لذلك، أصبحت قناة طيور الجنة من القنوات المفضلة للأطفال وحتى للكبار.