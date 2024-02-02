الان ضبط تردد قناة أجيال HD نايل سات وعرب سات Ajial kids بجودة عالية برامج جديدة
تردد قناة أجيال HD نايل سات من أهم ما زاد البحث عنه خلال الأيام الماضية من العام الحالي، حيث يفضلها أولياء الأمور لأبنائهم لأنها قناة تحتفظ على هوية الطفل العربي والمسلم، وتعلمه أخلاق الدين الإسلامي والمعاملات السوية السليمة، كما أنها تسعى إلى بناء الشخصية الإيجابية التي تشارك في تقدم المجتمع وتطويره ولن تتخلى أبدا عن مبادئها.
تردد قناة أجيال HD نايل سات
نتناول معا أكثر من تردد لقناة أجيال لكي تتمكن الأمهات من تنزيل القناة على أجهزة الريسيفر في المنزل، ومتابعة أطفالها لمحتوى هادف بدلا من قضاء كثير من الوقت الغير مفيد على مواقع الانترنت.
تردد القناة على القمر الصناعي نايل سات Ajyal kids.
- التردد 12149.
- معدل الترميز 27500
- الاستقطاب عمودي.
- معامل تصحيح الخطأ ⅚.
- الجودة HD.
تردد آخر للقناة على نايل سات ..
- التردد .12015
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ 3/4.
- الاستقطاب رأسي.
- الجودة HD.
تردد القناة عرب سات..
- التردد 12015.
- معدل الترميز 27500.
- معامل تصحيح الخطأ ⅚.
- الاستقطاب V.
- الجودة SD.
تردد قناة أجيال 2024 الجديد
تعتمد قناة أجيال منذ انطلاقها عام 2009 على أحدث التقنيات الحديثة في بث الفضائيات، وهي أحد القنوات التي تتبع شركة الإذاعة والتليفزيون في السعودية، وفي تلك المدة استطاعت أن تكون من أولى محطات الأطفال في الوطن العربي ومن أهم ما ميزها التالي.
- المحتوى المتنوع المناسب لأعمار متفاوتة وأذواق مختلفة.
- محتوى قناة أجيال مجاني وبالتالي لا يوجد تشفير للقناة.
- تحرص فقرات القناة على هوية وثقافة الطفل العربي وبالتالي تمتنع عن بث ما ينافي تقاليد المجتمع العربي.
- تبسيط مبادئ الدين الإسلامي للأطفال في السنوات الأولى دون تنظير أو تعقيد.