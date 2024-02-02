في انتظار نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهر الشريف الفصل الدراسي الأول 2023/ 2024
احتلت نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهر اهتمام الكثير من أولياء الأمور والطلاب في كل المحافظات المصرية، وتزامن ذلك مع ظهور نتائج الإعدادية في المدارس العامة في أغلب محافظات مصر، وهو ما جعل الطلاب الأزهريين في حالة من القلق والترقب في انتظار النتائج، وأكدت إدارة المعاهد الأزهرية أن النتائج ستنشر من خلال الموقع الرسمي التابع للأزهر الشريف عقب انتهاء عمليات التصحيح واعتماد النتائج.
نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهر
إن كنت واحد من طلاب المدارس الأزهرية فلابد أنك تشعر بالقلق بسبب اقتراب ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي الازهر، وذلك بعد أن بدأت العديد من المحافظات المصرية في إعلان نتائج الصف الثالث الإعدادي في المدارس العامة، ومن المفترض أن تظهر نتائج الأزهر بعدها مباشرة، ولكن مازلنا في انتظار النتائج.
وأكدت إدارة المعاهد الأزهرية أن الفترة الحالية مازالت تشهد عمليات التصحيح والتدقيق، ورصد ومراجعة الدرجات، وفور انتهاء كافة هذه المراحل سيتم اعتماد النتائج ومن ثم نشرها على الموقع الإلكتروني المخصص للأزهر الشريف ليتمكن كل الطلاب من معرفة نتائجهم بكل سهولة.
خطوات الاستعلام عن نتيجة الاعدادية الأزهرية
الآن وفور ظهور النتائج يمكنك اتباع الخطوات التالية من أجل معرفة النتيجة:
- الخطوة الأولى: هي الدخول إلى الموقع الرسمي لبوابة الأزهر الشريف.
- الخطوة الثانية: قم بالنقر على أيقونة “أولياء الأمور” من القائمة الأساسية.
- الخطوة الثالثة: قم بالضغط على “نتائج الامتحانات”.
- الخطوة الرابعة: حدد الشهادة الإعدادية.
- الخطوة الخامسة: اكتب رقم جلوس الطالب.
- الخطوة السادسة: حدد المنطقة التي يتبعها الطالب.
- الخطوة الأخيرة: الضغط على “استعلام” من أجل الحصول على النتيجة.