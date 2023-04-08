ما هي نسبة الزيادة على معاشات شهر مايو 2023 ؟ تعرف على التفاصيل

نسبة الزيادة على معاشات شهر مايو 2023 والتي قد أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ فترة أثناء افتتاح أحد المشاريع الجديدة، وذلك رغبة منه في تحسين مستوى معيشة المواطن، خاصة من أصحاب المعاشات فهم من أهم الفئات التي تحتاج إلى اهتمام من الدولة بشكل مستمر، لذلك تحرص الدولة على توفير حياة كريمة لهم.

نسبة الزيادة على معاشات شهر مايو 2023

قد تم بالفعل تنفيذ هذا القرار أثناء صرف المعاشات الخاصة بشهر ابريل الجاري، حيث تم اضافة نسبة 15% الزيادة المحددة على قيمة المعاش الخاص بكل مواطن، وهذه النسبة تبدأ بحد ادني حوالي 169 جنيه للمواطن وتصل إلى 1700 جنيه زيادة على قيمة المعاش الأصلي.

جدول صرف معاشات شهر مايو 2023

وضعت الهيئة العامة للتأمينات الإجتماعية الجدول اللازم الذي يتم من خلاله صرف المعاشات لشهر مايو حيث تخصص يوم محدد لكل فئة مالية لاستلام معاشهم وذلك منعاً من تزاحم المواطنين خلال ماكينات الصرف وتم توزيع الأيام كالآتي: