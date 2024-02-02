“جديد Hd” تردد قناة أبوظبي الرياضية نايل سات 2024 لمتابعة مباريات كاس آسيا واقوى برامج الرياضة

أعلنت إدارة قنوات أبوظبي إنه تم تغيير تردد قناة أبوظبي الرياضية نايل سات، لذلك بحث الكثير من محبي الرياضة عن التردد الجديد، وتعد قناة أبوظبي أهم قنوات الرياضة في الإمارات والوطن العربي، والتي تعرض كل ما يخص المجال الرياضي العربي والعالمي معا، وبالتحديد يتم التركيز على كرة القدم التي تعد معشوقة الجماهير العربية، من خلال عرض أهم بطولات كرة القدم في الإمارات والخليج العربي.

تردد قناة أبوظبي الرياضية نايل سات

قناة أبوظبي الرياضية أحد القنوات المفتوحة التي تبث بعض قنواتها مجانا دون تشفير أو دفع اشتراكات، ولذلك تتمتع بجماهيرية كبيرة كما أنها تنقل أهم مباريات كرة القدم لكل الجماهير، ويمكن استخدام تردد قناة أبوظبي الرياضية التالي لتحميل القناة.

تردد القناة على نايل سات..

التردد 11411.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

الجودة HD.

تردد القناة على عرب سات..

التردد 11526.

الاستقطاب أفقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

الجودة SD.

تردد قناة أبوظبي الرياضية لنقل كأس أمم آسيا 2024

تعد بطولة كأس الأمم الأسيوية من أهم البطولات القارية التي تضم أفضل منتخبات كرة القدم في آسيا، ومن المقرر أن تنطلق مباريات دور الثمانية اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير 2024، ومن المقرر أن نشهد منافسة قوية اليوم بين منتخب الأردن و منتخب طاجيكستان في الدور ربع النهائي، وقد التفت الجماهير أمام شاشات أبوظبي الرياضية لمتابعة كل أحداث وفعاليات البطولة، حيث تستخدم القناة أحدث التقنيات التكنولوجية لعرض كل التفاصيل، كما يتم تقديم البث من استديوهات تحليلية مجهزة، بالتعاون مع شبكة ضخمة من المراسلين لنقل آخر الأخبار إلى المشاهد فور حدوثها من كل مكان.