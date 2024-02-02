منصة مظلتي لينك تنزيل pdf أسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية بالعراق الوجبة الاخيرة عبر وزارة العمل العراقية

هناك الكثير من العراقيين يبحثون على برنامج دعم الرعاية الاجتماعية حيث هو برنامج عراقي يقدم الدعم لعدد من المواطنين الذين يعانون من سوء الأحوال المادية والظروف الاقتصادية، لذلك ينتظر الكثير من الأشخاص المتقدمين صدور أسماء المشمولين بدعم البرنامج الوجبة السابعة والتي كان من المقرر أن يتم الإعلان عنها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مع بداية شهر يناير من العام الحالي، إلا أن الوزارة لم تعلن عن سبب التأخير ولم تحدد موعدًا جديدًا حتى الآن، كما تزايدت مؤخرًا التساؤلات من قبل المواطنين الراغبين في التقديم على دعم الرعاية الاجتماعية عن الشروط المطلوبة للقبول والحصول على دعم البرنامج، لذلك تابعوا قراءة هذا المقال لمعرفة أبرز الشروط التي طلبت الوزارة أن تتوافر في المواطن المتقدم.

أهم شروط القبول في برنامج الرعاية الاجتماعية

يقدم برنامج الرعاية الاجتماعية الدعم والمساعدة المادية لفئة معينة من المجتمع، وقد تم تحديد بعض المعايير والشروط من قبل الوزارة، وقد أكدت على ضرورة توافرها في المواطن الذي يريد التسجيل في الرعاية الاجتماعية والحصول على الدعم المالي، وسنذكر لكم في السطور القادمة أبرز هذه الشروط:

أهم شرط من شروط القبول في الرعاية الاجتماعية أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.

من الضروري أن يكون مقيم بشكل دائم ضمن أراضي الدولة العراقية.

يشترط أيضًا ألا يبلغ المواطن من العمر أكثر من 60 عامًا، كما يجب ألا يكون عمره أقل من 18 سنة.

كما يجب أن يكون الشخص المتقدم لا يمتلك عقارات أو أملاك ذات سعر مرتفع.

استخراج أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية