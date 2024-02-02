نـزل تردد قناة بطوط الجديد على جميع الأقمار الصناعية 2024

عمليات بحثية متزايدة حول تردد قناة بطوط الجديد حيث تعتبر من القنوات التي تساهم في منح الأطفال العديد من المعلومات الجديدة والمفيدة من خلال المحتوى المعروض من خلال شاشتها الفضائية، لذلك وجدنا أن الكثير من أولياء الأمور يتساءلون حول التردد كون البرامج المعروضة على هذه القناة تساعد الصغار في الاستمتاع بوقتهم من ناحية، وكذلك تساعد الصغار المشاهدون لها في معرفة حقوقهم وواجباتهم وكذلك كيفية التعامل مع الكبار والصغار من نفس السن من ناحية أخرى.

تردد قناة بطوط الجديد

تعتبر قناة بطوط من أوائل القنوات الفضائية التي تهتم بتكوين شخصية الطفل بشكل صحيح حيث تعرض له محتوى مختلف من خلاله يتم تنشئة طفل سوي لديه قيم وسلوكيات أخلاقية ممتازة، لذلك يفضل جميع الأهالي التعرف على تردد قناة بطوط الجديد حتى تساعد صغارهم في تعلم المهارات وطريقة التعامل من خلال مشاهدة المحتوى المعروض ودون شعور من الطفل بذلك.

بالإضافة إلى أنه من خلال هذه القناة يمكن لصغاركم متابعة مختلف البرامج التعليمية والترفيهية ولكن لا بد من أن يكون لديكم العلم بالتردد، والذي جاء على هذا النحو التالي:

التردد: 11594.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: رأسي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

أفلام قناة بطوط الجديد

تمتاز قناة بطوط بأنها تحاول أن تعلم الأطفال المشاهدين لها الخصال والصفات الحسنة وكذلك تساعد هؤلاء الصغار في معرفة بعض المهارات البسيطة، مثل التلوين وكذلك ترديد بعض الأغاني والأناشيد التي تحثهم على تعلم كيفية احترام الكبير والتعبير عن الذات كذلك في الوقت ذاته، كما يمكنكم متابعة الأفلام المتنوعة المعروضة على هذه الشاشة من خلال تثبيت تردد قناة بطوط الجديد، على أن تتلخص قائمة الأفلام المعروضة فيما يلي: