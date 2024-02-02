حملها يـلا.. تردد قناة براعم الأطفال الجديد 2024 نايل سات لمتابعة كافة برامج التوعية للاطفال

الجميع وراء تردد قناة براعم الأطفال كون هذه القناة الفضائية استطاعت أن تستحوذ على ثقة الآباء وكذلك الأمهات نتيجة عرضها محتوى مثالي ومناسب للأطفال، حيث إنها تحرص على عدم عرض الأفلام الكرتونية أو المشاهد التي تحتوي على العنف أو الألفاظ غير المرغوب فيها، بالإضافة إلى أنها تسعى دائما لعرض المحتوى الذي يستفيد منه الطفل وكذلك يتناسب مع أعمار الأطفال بمختلف مراحل نموهم لذلك تعتبر هذه القناة من أهم القنوات الواجب وجودها في منازل الصغار على مستوى العالم العربي.

تردد قناة براعم الأطفال

عادة ما يتم إحداث بعض التغييرات التي تصب في صالح المشاهد حينما يتم إيقاف بث قناة فضائية ما، وهذا ينطبق تماما على قناة براعم الأطفال التي توقفت إشارة بثها منذ فترة قليلة حيث يسعى مطرروها في تقديم المحتوى المطلوب، بالإضافة إلى أنهم أيضا يريدون حل جميع المشاكل التي يمكن أن تواجه المشاهد من حيث قلة جودة الصورة أو وجود عدم وضوح الصوت.

كل ذلك وكان السبب وراء تغيير تردد هذه القناة الأمر الذي أدى إلى تساؤل الكثير من الأمهات بالتحديد حول تردد قناة براعم الأطفال، حيث جاء التردد الجديد على هذا النحو التالي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 10930.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅔.

كيفية تنزيل تردد قناة براعم الأطفال

يتساءل الكثير من الأشخاص حول طريقة تنزيل التردد وهل يحتاج الأمر للذهاب لشخص متخصص؟، ومنها يمكننا القول إن هذا الأمر لن يحتاج سوى القيام بخطوات بسيطة والتي تمكنك من تثبيت وتنزيل تردد قناة براعم الأطفال، على أن تتلخص خطوات التنزيل فيما يلي: