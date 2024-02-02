فرصة كبيرة لحملة الماجستير والدكتوراه للعمل في جامعة أم القرى بالمملكة بنظام التعاون

لجميع حملة الماجستير والدكتوراه ممن يرغبون في العمل الجامعي، الآن فرصة للعمل بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية والتي تعلن عن توافر وظائف بنظام التعاون

مطلوب متعاونين للعمل بجامعة أم القرى من حملة الماجستير والدكتوراه.

حيث أعلنت جامعة أم القرى بمكة المكرمة عن احتياجها ورغبتها في الاستعانة بمتعاونين للعمل للفصل الدراسي الثالث من العام الجامعي الحالي 1445ه، وذلك لحملة الماجستير والدكتوراه لكافة التخصصات التي تم إدراجها في بوابة التعاون.

رابط وموعد التقديم للعمل بجامعة أم القرى لحملة الماجستير والدكتوراه

على أن يكون التقديم للعمل بالجامعة لحملة الماجستير والدكتوراه عن طريق الموقع الإلكتروني، اعتبارا من اليوم وحتى التاسع والعشرين من شهر رجب الجاري.

على أن يتم تسجيل الدخول عن طريق بوابة التعاون التابعة للجامعة من خلال الرابط التالي: هنا

تعرف على شروط القبول للعمل بالجامعة

هذا وقد قامت جامعة أم القرى بتحديد عدد من الشروط للقبول للعمل بها منها ما يلي:

إن يكون المتقدم للعمل من حملة الماجستير والدكتورة سعودي الجنسية

الدرجة العلمية الحاصل عليها يجب ألا تقل عن درجة الماجستير في التخصص المطلوب للعمل وأيضا ألا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي عن (جيد جدا).

يجب أن يتوافق التخصص الدقيق مع تخصص القسم بالإضافة إلى استيفاء جميع الشروط الواجب توفرها في المتقدمين على الوظائف العامة.

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