فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي كامل بجودة HD بدون فواصل ولا اعلانات موقع ايجي بست

يبحث عشاق الأفلام العربية عن فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي كامل بجودة HD، الذي بدأت عمليات البحث تتزايد عنه خلال الأيام الماضية، والذي استطاع أيضاً أن يحقق أعلى الإيرادات والتي تخطت الـ 693 ألف جنيه في اليوم الثالث للفيلم ليصل إجمالي الإيرادات حوالي 7 مليون و 828 ألف جنيه، وخلال الساعات الأخيرى بدأت عمليات البحث تتزايد عن فيلم 404 بطولة الفنانة منى زكي ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات تحميل الفيلم بدون إعلانات أو فواصبل مزعجة…

فيلم رحلة 404 بطولة منى زكي كامل بجودة HD

تعود الفنانة منى زكي مجدداً لتشارك في بطولة فيلم 404 الذي تدور أحداثه حول قصة غادة سعيد التي تعمل مندوبة تسويق عقاري إلا أنها تسعى بكل جهدها أن تغير نجرى حياتها وتتخلص من حياتها القديمة وما كانت تفعله ، وتنوى غادة الذهاب لأداء فريضة الحج حتى تتخلص من ذنوبها وتقترب إلى الله عز وجل وبالصلاة والدعاء، إلا أنها تفاجئ أن ماضيها يظل يطاردها، وفي إحدى الليالي تتعرض والدة غادة إلى حادث كبير وتحتاج إلى إجراء عملية كبيرة ويلزم لها دفع مصاريف العملية ، وقررت غادة أن تعود للأعمال الغير قانونية حتى تتحصل على المال لتتمكن من إجراء العملية الجراحية لوالدتها، ثم قررت السفر لأداء فريضة الحج.

أبطال فيلم رحلة 404

يشارك في بطولة فيلم 404 عدد من نجوم السينما المصرية ومنهم: الفنانة منى زكي، ومحمد فراج محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد علاء، حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي، عارفة عبدالرسول،الفيلم من تأليف محمد رجاء واخراج هاني خليفة.

خطوات تحميل فيلم 404