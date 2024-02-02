“بنزين 92 و 95 و80 وصل لكام” أسعار البنزين اليوم الجمعة 2 فبراير  2024 بعد قرارات البنك المركزي برفع الفائدة 2%

سعر البنزين اليوم بعد قرارات البنك المركزي برفع الفائدة.. عقد أمس الخميس الموافق 1 فبراير البنك المركزي المصري اجتماعه الشهري المنتظر لإصدار قراراته الجديدة فيما يخص بأسعار القائدة على الجنيه المصري في كافة القطاع المصرفي، حيث قرر المركزي رفع سعر الفائدة بنسبة 2% بواقع 200 نقطة أساس، وجاء قرار المركزي على خلاف النمط المتبع منذ شهر سبتمبر الماضي بتثبيت الفائدة خلال الجوالات الثلاثة الماضية.

سعر البنزين اليوم بعد قرارات البنك المركزي برفع الفائدة بدأ العديد في الشارع المصري بتبادل التساؤلات حول بكم سعر لتر البنزين اليوم، حيث يتابع العديد من المواطنين بشكل يومي أسعار البنزين في مصر، لذا وعبر الخدمات اليومية المقدمة من موقعكم البديل الإخباري نوضح لكم بالتفاصيل سعر البنزين اليوم الجمعة 2 فبراير 2024، وحقيقة رفع أسعار البنزين.

رفع أسعار الفائدة 2%

تم رفع أسعار الفائدة بنسبة 2%، وذلك وفقًا لقرارات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لعام 2024، وقد تمت الزيادة بنسبة 2% من قبل البنك المركزي، ليصبح معدل الإيداع 21.25%، بينما بلغت نسبة الإقراض 22.25%، وذلك وفقًا لما جاء في توقعات العديد من الاقتصاديين المحليين.

أسعار البنزين اليوم

سعر لتر بنزين 80 اليوم 10 جنيهات.

سعر لتر بنزين 92 اليوم الخميس 11.5 جنيه.

سعر لتر البنزين 95 اليوم 12.5 جنيه.

سعر السولار اليوم بالسوق المحلي 7.25 جنيه.

سعر لتر الكيروسين اليوم إلى 8.25 جنيه.

سعر إسطوانة بوتاجاز اليوم 70 جنيهًا.

حقيقة رفع أسعار البنزين

كشف المكتب الإعلامي لمجلس الوزراء أنه بناءً على ما تم تناقله من قبل بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي عن قائمة جديدة لأسعار منتجات البترول بعد اعتماد زيادتها.

قام المكتب بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية التي نفت هذه الأنباء وأكدت أنه لا صحة لزيادة أسعار البنزين اليوم “المنتجات البترولية” وأن القائمة المنتشرة هي غير صحيحة ولم تصدر عن أي جهة رسمية، وأن أسعار جميع منتجات البترول التي تم تطبيقها وفقًا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في اجتماعها الأخير في 3 نوفمبر 2023 ثابتة ولم يتم تطبيق أي زيادات جديدة عليها حتى الآن.