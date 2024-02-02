أوعي تسمي عيالك الأسماء دي.. الحكومة تحذر المواطنين من تسمية الأبناء بهذه الأسماء المحظورة..متجيش تقول معرفش

اختيار اسم المولود يعد تجربة جماعية تشمل الآباء والأقارب والأصدقاء إلا أن قانون الأحوال المدنية يفرض العقوبات على الآباء فقط كونهم المسؤولين الرئيسيين، لذا يجب على الآباء مراعاة الأسماء المحظورة من قبل الدولة لتجنب العواقب، ونقدم لكم تقريرًا مفصلًا حول الأسماء الممنوعة، والتي سوف نقوم بتوضيحها فيما يلي من أجل الحذر من قبل جميع المواطنين.

الحكومة تحذر المواطنين من تسمية الأبناء بهذه الأسماء

تحظر الحكومة المصرية من اختيار بعض الأسماء لحديثي الولادة نظرًا لتأثيرها السلبي الكبير على النظام الاجتماعي وتسببها في ضجر واضطراب، حيث تعتمد الحكومة على قاعدة بيانات ضخمة تحتوي على أسماء المواطنين مما يسهل عليها اكتشاف المخالفات وتحديد المخالفين بسرعة، ويتم معاقبة الفرد الذي يختار أحد الأسماء المحظورة بالسجن، بالإضافة إلى دفع غرامة تبلغ 200 جنيه حاليًا، والتي قد تتغير وفقًا للمناقشات الجارية.

أسماء المواليد المحظورة

تتضمن قرارات الحكومة بشأن عدم تسمية حديثي الولادة بالأسماء التالية: