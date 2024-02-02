Kurulus Osman 146 مسلسل قيامة عثمان الحلقة 146 الحلقة الجديدة مترجمة على قناة الفجر واليرموك

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 146 ينتظر موعد عرضها الكثير من المتابعين في مختلف أنحاء الوطن العربي، وذلك بسبب قصة هذا المسلسل الشيقة التي تدور حول ملحمة تاريخية تعد الأضخم في تاريخ الدراما التركية، حيث تعرض قصة حياة المؤسس عثمان ابن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية، ويتناول هذا المسلسل حروبه ضد المغول كما يعرض حالة ضعف الدولة وخيانات المقربين، وقد بدأ عرض أول جزء من هذا المسلسل في سنة 2019 وحاليًا يتم عرض الموسم الخامس، ولا زال ينتظر المتابعون الحلقات الجديدة بفارغ الصبر من جدير بالذكر أن هذا المسلسل من إنتاج شركة بوزداغ فيلم.

الان مسلسل قيامة عثمان الحلقة 146

سيتم عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 146 في يوم الأربعاء من كل أسبوع في تركيا في تمام الساعة 8:00 بتوقيت الرياض والتاسعة بتوقيت القاهرة على شاشة قناة أي تي في، كما يعرض المسلسل مترجمًا في يوم الخميس من كل أسبوع عند الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة ومن الجدير بالذكر أن هذا المسلسل من تأليف محمد بوزداغ واتيلا إنجين، وأصلي زينب بكر بوزداغ، كما يضم هذا المسلسل نخبة من ألمع النجوم الأتراك ونجح في الحصول على الكثير من الجوائز.

القنوات الناقلة لمسلسل قيامة عثمان الحلقة 146

سيتم عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 146 على العديد من القنوات نوضح بيانات ترددها في السطور التالية:

تردد قناة ATV التركية

تردد القناة:10796.

معدل الترميز:27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل تصحيح الخطأ:5/6.

الجودة:SD.

تردد قناة الفجر الجزائرية علي النايل سات

تردد القناة:12034.

معدل الترميز:27500.

معدل الاستقطاب:افقي.

معدل تصحيح الخطأ:3/4.

الجودة:HD.

تردد قناة قطر على النايل سات

تردد القناة:10834.

معدل الترميز:27500.

معدل الاستقطاب:عمودي.

معدل تصحيح الخطأ:3/4.

الجودة:HD.

قناة اليرموك الأردنية على النايل سات