حفلات هلا فبراير الكويت 2024 ورابط حجز التذاكر

تُعد حفلات هلا فبراير الكويت 2024 واحدة من أهم المهرجانات الموسيقية التي تجذب الجماهير الكويتية والعربية على حد سواء، حيث يشهد مهرجان فبراير الكويت حضور وتألق فنانين محليين وعالميين، في هذا المقال سنلقي نظرة على جدول حفلات هلا فبراير الكويت 2024 وموعد إقامتها وتوقيتها، بالإضافة إلى أسعار ورابط حجز التذاكر.

حفلات فبراير الكويت 2024

افتتح فنان العرب محمد عبده أولى حفلات مهرجان فبراير الكويت يوم الخميس 1 فبراير 2024 وقدم خلاله مجموعة من أشهر أغنياته الخليجية المحببة لدى جمهوره الذي تفاعل معه وردد كلماتها، ومن المقرر أن تحيى الفنانة نوال الكويتية والمطرب الخليجى مطرف المطرف ثانى حفلات مهرجان فبراير الكويت اليوم الجمعة الموافق 2 فبراير ويقدم الثنائى مجموعة متميزة من أشهر أغانيهما الخليجية لجمهورهما.

جدول حفلات هلا فبراير الكويت 2024

إليك جدول حفلات هلا فبراير 2024 الكويت بالكامل ومواعيدها:

الفعالية التاريخ الموعد حفل محمد عبده يوم الخميس 2/2/2024 9:30 مساءً حفل نوال الكويتية ومطرف المطرف يوم الجمعة 2/2/2024 9:30 مساءً حفل أنغام وفؤاد عبد الواحد يوم الخميس 8/2/2024 9:30 مساءً حفل ماجد المهندس يوم الجمعة 9/2/2024 9:30 مساءً

أسعار تذاكر حفلات فبراير الكويت

تتنوع أسعار تذاكر حفلات فبراير الكويت لتلبية احتياجات جميع الفئات حيث يمكن للجمهور اختيار الفئة التي تناسبهم، إليك أسعار التذاكر لمختلف الدرجات:

درجة رويال: 150 دينار كويتي.

درجة دياموند: 120 دينار كويتي.

درجة بلاتينيوم: 100 دينار كويتي.

الدرجة الذهبية: 80 دينار كويتي.

الدرجة الفضية: 60 دينار كويتي.

الدرجة البرونزية: 40 دينار كويتي.

رابط حجز تذاكر حفلات هلا فبراير الكويت 2024

يمكنك حجز تذاكر حفلات هلا فبراير 2024 الكويت عبر زيارة موقع (thearenakuwait) والوصول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالحجز، يمكنك الاطلاع على روابط الحجز لكل حفلة في الجدول التالي:

تعتبر حفلات هلا فبراير الكويت 2024 فرصة للاستمتاع بلحظات فريدة من نوعها في عالم الفن والموسيقى، وقد عرضنا لكم جدول شامل لجميع الحفلات المقامة، لا تفوتوا الفرصة واحجزوا تذاكركم الآن للاستمتاع بأمسيات فنية لا تُنسى في هذا الحدث السنوي الرائع.