لو عمرتك في رمضان .. اعرف معنا أسعار الريال السعودي في السوق السوداء والبنوك اليوم الجمعة ٢ فبراير أمام الجنيه المصري

خلال اليوم الجمعة 2 فبراير يبحث عدد كبير جدا من المواطنين الموجودين في مصر بالإضافة إلى المصريين المقيمين في المملكة العربية السعودية عن أسعار الريال السعودي في السوق السوداء، حيث إن هناك بعض الأشخاص قد يكون لديهم رغبة في أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان المبارك وهذا يجعلهم يحتاجون إلى تغيير العملة المصرية إلى العملة السعودية ويهتم أيضا العاملون في المملكة العربية السعودية بهذا الأمر، ونجد أن أسعار أسعار الريال السعودي في السوق السوداء قد ارتفعت إلى حد كبير على الرغم من وجود استقرار لسعر الريال داخل البنوك تابعونا للتفاصيل.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في السوق السوداء

بالنسبة لأسعار الريال السعودي في السوق الموازي إليكم قائمة بتحديث الأسعار بداية من سعر الريال وحتى سعر 10,000 ريال:

قيمة 1 ريال سعودي 19.0 جنيه مصري.

قيمة اليوم سعر 5 ريال سعودي 95.1 جنيه مصري

قيمة 10 ريال سعودي 190.2 جنيه مصري.

قيمة 25 ريال سعودي 475.5 جنيه مصري

قيمة 50 ريال سعودي 951.0 جنيه مصري.

قيمة 100 ريال سعودي 1,902.0 جنيه مصري.

قيمة 500 ريال سعودي 9,510.0 جنيه مصري .

قيمة 1000 ريال سعودي 19,020.0 جنيه مصري.

قيمة 5000 ريال سعودي 95,100.0 جنيه مصري

قيمة 10000 ريال سعودي 190,200.0 جنيه مصري.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك

بينما في هذه الفقرة سوف نتعرف على أسعار الريال السعودي الرسمية وهذا في مختلف البنوك الموجودة في مصر واليكم أسعار الشراء والبيع:

قيمة الريال السعودي في بنك الشركة المصرفية العربية الدولية بنحو 8.1 جنيه للشراء، 8.25جنيه للبيع.

قيمة الريال السعودي أمام الجنيه في بنك الكويت الوطني 8.15 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع.

قيمة الريال السعودي أمام الجنيه في بنك بلوم مصر 8.19 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.

قيمة الريال السعودي أمام الجنيه في بنك التنمية الصناعية 8.11 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في السوق السوداء

في هذه الفقرة سوف نتعرف معا على أسعار لعملة الدينار الكويتي داخل السوق الموازي: