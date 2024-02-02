احجز من هنا.. طريقة حجز البطاقة الوطنية 2024 في العراق بالخطوات وشروطها

تعلن وزارة الداخلية العراقية عن تقديم خدمة إلكترونية ميسرة لكافة المواطنين، حتى يتمكنوا من حجز البطاقة الوطنية، تلك البطاقة يجب أن يمتلكها المواطن العراقي لكي تسهل عليه الكثير من الأمور في الحياة اليومية، حيث أن من خلالها يستطيع الفرد حل المشكلات التي تواجهه في جميع الجهات الحكومية وغيرها.

خطوات ورابط حجز البطاقة الوطنية 2024 في العراق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية عن توفير فرص للتقديم على حجز البطاقة الوطنية الموحدة عن طريق خدمة إلكترونية، وذلك بدون توجه الفرد إلى أحد الجهات المختصة، بالإضافة إلى العمل على تقليل الازدحام في كثير من الجهات المسؤولة، وكذلك توفيرًا للوقت والجهد، فقط على المواطن اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لمديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة من هنا.

اختيار خدمة حجز البطاقة الوطنية الموحدة.

القيام بتحديد الموعد المناسب للمواطن.

كتابة كافة الأسباب التي دفعت المواطن لاستخراج البطاقة الموحدة.

إدخال الاسم بالكامل وإدخال رقم هاتف مفعل.

كتابة جميع البيانات الشخصية الأخرى المطلوبة من المتقدم.

التأكد من إرسال كافة المستندات اللازمة لتلك العملية.

تحديد المحافظة التابع لها المواطن.

الضغط على حجز البطاقة.

شروط حجز البطاقة الوطنية

أوضحت مديرية شؤون البطاقة الوطنية الموحدة بعض الشروط والمعايير التي يجب توافرها من أجل الحصول على البطاقة الموحدة، وتتمثل تلك الشروط فيما يلي: