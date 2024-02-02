خراب بيوت مستعجل.. خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين في الدولة الحكومة تحذر.. شوف أنت منهم ولا لاء

حرصت الحكومة المصرية في قانون العمل الجديد 2024 على توفير تغطية شاملة للمواطنين، حيث يشمل هذا القانون بندًا يسمح بخصم 6 أشهر من رواتب الموظفين في بعض الحالات المختلفة التي تم تحديدها من قبل الحكومة، ونظرا لانتشار هذه الأخبار فإن هناك العديد من التساؤلات حول هذه الحالات حتى يتمكن جميع المواطنين من معرفة السبب الحقيقي، وفي السطور القادمة سنوضح أهم هذه الحالات.

خصم 6 شهور من مرتبات الموظفين بالدولة

يتضمن قانون العمل الجديد عدة بنود منها بند يسمح بخصم 6 أشهر من رواتب الموظفين في حالات محددة، وفي استجابة لاستفسارات العديد من الموظفين، حيث وضحت الحكومة المصرية أن هذا الخصم يتم في حالة تكرار إهمال الموظف لواجباته، مشددة على ضرورة امتثال الموظف للواجبات المهنية وتحذيره من العواقب في حالة الغياب غير المبرر، وهو ما تم انتشاره بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة كما أن هناك العديد من الآراء في هذا الموضوع والهدف من ذلك هو التزام المواطنين بأداء العمل.

نص قانون العمل الجديد وفقا للمادة 64

يبدي العديد من المواطنين في مصر اهتمامًا بمحتوى المادة رقم 64 في القانون الجديد للعمل، حيث وضحت الحكومة أن هذه المادة تفرض نقل الموظف الذي يتجاوز القوانين العملية ويمتنع عن أداء مهامه إلى مكان آخر كعقوبة مشددة على أن التكرار في هذا السلوك يؤدي إلى خصم كامل لراتب الموظف لستة أشهر بدلاً من الخصم الجزئي.