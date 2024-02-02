من هنا مباشرة.. طريقة الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة 1445 ومدة التأشيرة

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة عن طريق منصة أبشر هي واحدة من أبرز الخدمات الإلكترونية التي تمت إتاحتها من قبل وزارة الداخلية، وبذلك يتمكن كافة المقيمين من الاستعلام عن حالة التأشيرة الخاصة بهم، والتعرف على حاجتها إلى التجديد من عدمه أون لاين ودون التوجه إلى أية مؤسسة حكومية.

الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة عبر أبشر 1445

يمكنك الاستعلام عن صلاحية تأشيرة الخروج والعودة من خلال موقع أبشر بشكل يسير للغاية باتباع التعليمات التالية:

إذهب إلى منصة أبشر الرسمية من هنا.

قم بالضغط على تبويب “الخدمات”.

اضغط فوق أيقونة “حالة تأشيرة الخروج والعودة”.

اضغط على الرابط المحدد للخدمة، ومن ثم قم بتسجيل الدخول إلى المنصة.

اختر تبويب “خدمات المكفولين”.

اضغط على زر “استعلامات”

انقر على “تأشيرة الخروج والعودة”

سيتم عرض كافة التفاصيل الخاصة بالتأشيرة.

استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة برقم الإقامة

يمكنك الاستعلام عبر منصة مقيم التي تتبع وزارة الخارجية بالمملكة، ذلك في حالة عدم تمكنك من الاستعلام عن طريق منصة أبشر، الاستعلام من خلال منصة مقيم التابعة لوزارة الخارجية السعودية باتباع الخطوات التالية:

قم بالتوجه إلى منصة مقيم الرسمية “من هنا“.

أدخل رقم التأشيرة أو جواز السفر، وذلك لكي تتم المطابقة.

قم بكتابة تاريخ ميلادك.

أدخل رمز التحقق المرئي الواضح أمامك في الخانة المخصصة لذلك.

اضغط على زر “استعلام”.

سوف تظهر على الفور جميع التفاصيل الخاصة بالتأشيرة.

مدة تأشيرة الخروج والعودة

تُمنح تأشيرة الخروج والعودة للمقيمين في المملكة السعودية وفقًا لطلب صاحب العمل والفترة التي يقوم بتحديدها، وفي العموم لا يصح أن تزيد هذه المدة عن 6 أشهر، أما في حال كانت تأشيرة خروج وعودة مفردة تخص الطالب الدارس في خارج البلاد فقد تتراوح مدتها بين 9 – 12 شهر، ومن الجدير بالذكر إمكانية بتمديدها والتطويل من مدة صلاحيتها مقابل دفع رسوم محددة من قبل الحكومية، هذا إلى جانب أحقيته في القيام بإلغائها.