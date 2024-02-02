رابط التسجيل فى منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024 الجزائر وشروط الحصول عليها الجريدة الرسمية

اعلنت الحكومة الجزائرية عن توفير منحه للسيدات الارامل والمطلقات الاتى لا يملكون اى مصدر دخل ثابت بأسم منحه المرأة الماكثة فى المنزل، وذلك لمساعدة السيدات فى تلبية احتياجاتهم الاساسية من الطعام والشراب وتعليم اطفالهم فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبه التى تمر بها جميع دول العالم، تأتى تلك المنحه ضمن العديد من المنح التى تقدمها الحكومة الجزائرية لدعم مواطنيها مادية خاصه الاسر الفقيرة ومحدودى الدخل لعيش حياه كريمة، وتبلغ قيمة هذه المنحة 2000 دينار دزائرى شهريا تصرف لمدة عام ويمكن تجديدها لعام اخر اذا تم استفاء الشروط المطلوبة، ومن خلال السطول التالية سنعرض اليكم بالتفصيل خطوات وشروط الحصول على منحة المراة الماكثة فى المنزل 2024 الجزائر.

شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024

اعلنت الحكومة الجزائرية عن وجود بعض الشروط والمعايير الواجب توافرهم للحصول على دعم منحة المرأة الماكثة فى المنزل وجاءت الشروط كالتالى:

أن تكون المتقدمة جزائرية الجنسية.

أن تكون المتقدمة مقيمة بشكل دائم داخل الجزائر.

أن لا تقل عمر المتقدمة عن 19 عام.

أن لا تزيد عمر المتقدمة عن 50 عام.

أن تكون المتقدمة ارملة او مطلقة.

أن تكون للمتقدمة اطفال تعمل على رعايتهم.

أن لا تكون للمتقدمة عقارات او اصول بنكية ثمينة.

أن لا يكون للمتقدمة دخل ثابت.

خطوات التقديم على منحة المرأة الماكثة في المنزل 2024

اعلنت الحكومة الجزائرية عن بعض الخطوات الواجب اتباعها للحصول على الدعم المادى من خلال منحة المرأة الماكثة فى المنزل وجاءت الخطوات كالتالى:

قم بالدخول إلي الموقع الرسمى للوكالة الوطنية للتشغيل.

املء البيانات المطلوبة في الخانات الصحيحة.

قم بأرفاق الأوراق المطلوبة.

اضغط على خانة التسجيل.

اضغط على خانة ارسال الطلب.

سيتم مراجعه الطلب من قبل الجهات المعنية بذلك.

الأوراق المطلوبة للحصول على منحة الماكثة في المنزل 2024